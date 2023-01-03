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3 أشياء توضح تأكيد حجزك للحج

2023-01-19 الساعة 5:59
3 أشياء توضح تأكيد حجزك للحج
المواطن - فريق التحرير

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كشفت وزارة الحج والعمرة، أن الحجز المؤكد من داخل المملكة لسنة 1444هـ / 2023م، يتم عن طريق عدة شروط وذلك بعد انتهاء التقديم.

حجز الحج مؤكد

وردت الوزارة عبر إنفوجراف صادر عنها عبر حسابها بموقع “تويتر”، على سؤال “متى يكون الحجز للحج مؤكدًا عند الانتهاء من التقديم؟”، موضحة أنه يكون من خلال:

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  •  انطباق الشروط على المتقدم ومرافقيه.
  • صحة المعلومات وتطابقها مع البيانات الحكومية.
  • الحجز المؤكد مع شرط سداد الدفعات في وقتها

وأشارت إلى أن إشعار تأكيد الحجز سيصل للمتقدم عبر وصول رسالة نصية على الهاتف المسجل، أو ظهور حالة الحجز مؤكد على موقع الوزارة أو تطبيق نُسك.

تفاصيل الحجز

وكانت وزارة الحج والعمرة، كشفت في وقت سابق عن تفاصيل الحجز التي تظهر للمتقدم من داخل المملكة على لوحة المستخدم بعد إتمام التقديم على حج عام 1444 هــ بشكل كامل عبر موقع الوزارة أو تطبيق نسك، والتي تشتمل على:

  •  رقم الحجز.
  •  المعلومات الشخصية للمتقدم والمرافقين.
  • حالة الحجز: مؤكد / غير مؤكد (ويمكن تأكيد الحجز بعد استكمال السداد).
  • تفاصيل الحساب البنكي للمتقدم.
  • تفاصيل فاتورة الحجز.
  • تفاصيل الباقة المختارة.
  • شروط وأحكام الحجز.
  • اشتراطات أداء حج هذا العام.
  • موقع وبيانات التواصل مع منشأة الحج المرخصة لخدمة الحجاج من داخل المملكة.

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