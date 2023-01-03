3 أشياء توضح تأكيد حجزك للحج

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كشفت وزارة الحج والعمرة، أن الحجز المؤكد من داخل المملكة لسنة 1444هـ / 2023م، يتم عن طريق عدة شروط وذلك بعد انتهاء التقديم.
وردت الوزارة عبر إنفوجراف صادر عنها عبر حسابها بموقع “تويتر”، على سؤال “متى يكون الحجز للحج مؤكدًا عند الانتهاء من التقديم؟”، موضحة أنه يكون من خلال:
وأشارت إلى أن إشعار تأكيد الحجز سيصل للمتقدم عبر وصول رسالة نصية على الهاتف المسجل، أو ظهور حالة الحجز مؤكد على موقع الوزارة أو تطبيق نُسك.
وكانت وزارة الحج والعمرة، كشفت في وقت سابق عن تفاصيل الحجز التي تظهر للمتقدم من داخل المملكة على لوحة المستخدم بعد إتمام التقديم على حج عام 1444 هــ بشكل كامل عبر موقع الوزارة أو تطبيق نسك، والتي تشتمل على: