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3 أشياء عليك ارتداؤها لتدخل مجانًا إلى ونتر وندر لاند

2023-01-05 الساعة 12:04
3 أشياء عليك ارتداؤها لتدخل مجانًا إلى ونتر وندر لاند
المواطن - فريق التحرير

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أعلن موسم الرياض إمكانية الدخول مجاني يوم 7 يناير الجاري في منطقة ونتر وندر لاند، والاستمتاع بـ يوم خلاقين الشتاء.

واشترط الحساب على الزوار، ارتداء بعض الأشياء في هذا اليوم، وهي: شال، قبعة، قفازات.

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وقال حساب موسم الرياض 2022، في تغريدة على موقع تويتر، اليوم الأربعاء: البس كلّ اللي تحبه، وشاركنا حضورك بخلاقينك.. بـ يوم خلاقين الشتاء في ونتر وندرلاند، ودخولك بيكون مجاني يوم 7 يناير.

وتابعت: شرط دخولك المجاني أن تلبس شال، قبعة، قفازات.

موسم الرياض 2022

وتميز موسم الرياض 2022 باحتوائه على 15 منطقة ترفيهية متنوعة، تضم أكبر بحيرة صناعية على مستوى العالم، والتنقل بالتلفريك، ولاونجات تعانق السحاب، إضافة إلى سيرك دو سوليه العالمي، ومجموعة من الفعاليات الرياضية مثل WWE، إلى جانب الألعاب النارية والمسرحيات السعودية والعربية، والحفلات الغنائية، والمعارض المحلية والعالمية.

وجذبت فعاليات الموسم زوارًا من مختلف الفئات، استمتعوا خلالها بما شمله من عروض مبهرة وتنوع في الخيارات الترفيهية، توزعت بين الألعاب والتراث والثقافة والأزياء والعطور والمعارض والموسيقى، إضافة إلى المطاعم والمقاهي، كما أتاح الموسم لزواره عيش تجربة أجواء عدة دول في مكان وزمان واحد.

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