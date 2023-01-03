3 إصابات في اصطدام دراجات آلية بمركبة بالشرقية

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أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، وقوع 3 إصابات بسبب تجاوز قائدي دراجات آلية للإشارة الحمراء واصطدامهم بإحدى المركبات.
وقال المرور، في تغريدة عبر “تويتر”: “باشر مرور المنطقة الشرقية حادث سير إثر تجاوز مستخدمي دراجات آلية الإشارة الضوئية الحمراء، نتج عنه اصطدامهم بمركبة، وأسفر عن وقوع (3) إصابات متوسطة.
وأشارت الإدارة العامة للمرور، إلى أنه تمت إحالتهم إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.