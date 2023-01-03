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تم إحالتهم للنيابة العامة

3 باكستانيين بحوزتهم 2 كجم من الشبو في قبضة الأمن

2023-01-21 الساعة 7:52
3 باكستانيين بحوزتهم 2 كجم من الشبو في قبضة الأمن
المواطن - فريق التحرير

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على 3 مقيمين من الجنسية الباكستانية بالمنطقة الشرقية، بحوزتهم (2.12) كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).

إحالة للنيابة

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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