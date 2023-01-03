3 باكستانيين بحوزتهم 2 كجم من الشبو في قبضة الأمن

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على 3 مقيمين من الجنسية الباكستانية بالمنطقة الشرقية، بحوزتهم (2.12) كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).

إحالة للنيابة

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.