3 باكستانيين بحوزتهم 2 كجم من الشبو في قبضة الأمن

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على 3 مقيمين من الجنسية الباكستانية بالمنطقة الشرقية، بحوزتهم (2.12) كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).
وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.