3 خطوات للإبلاغ عن المركبات المسروقة عبر أبشر

أوضحت قوات الأمن العام، خطوات الإبلاغ عن المركبات المسروقة إلكترونيًّا عبر منصة أبشر، دون الحاجة لمراجعة مقار الشرط.

طريقة تنفيذ الخدمة

وكشفت قوات الأمن عبر إنفوجراف توضيحي على الحساب الرسمي على تويتر، اليوم الخميس، طريقة تنفيذ الخدمة، وجاءت كما يلي: