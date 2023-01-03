3 خطوات للإفصاح عن مكافأة الطالب بـ حساب المواطن

تفاعل برنامج حساب المواطن، اليوم الثلاثاء، مع استفسارات المواطنين بشأن إضافة مكافأة الطالب في حساب المستفيد الرئيسي باعتباره تابعاً له.

وجاء الرد من خلال خدمة المستفيدين عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، موضحة طريقة الإفصاح عن مكافأة الطالب في حساب المستفيد الرئيسي بثلاث خطوات.

خطوات إضافة مكافأة الطالب

1 ـ اختيار الحالة الوظيفية للتابع (طالب) من خلال أيقونة (بيانات التابعين).

2 ـ الانتقال إلى أيقونة (الإفصاح عن الدخل) ثم الضغط على (إضافة دخل).

3 ـ اختيار نوع الدخل (غير ذلك)، ومصدر الدخل (برنامج دعم حكومي).

وأشار البرنامج إلى أنه في حال عدم توفر مستند لإثبات استقلالية المسكن باسم المتقدم بالطلب، يتم إضافته كتابع لدى رب الأسرة.

تقديم صرف الدفعة

وفي وقت سابق، أعلن حساب المواطن أنه سيتم صرف الدفعة يوم 9 فبراير، نظرًا لأن اليوم العاشر من فبراير هو إجازة رسمية حيث يوافق يوم الجمعة، ولذا تقرر صرف دفعة هذا الشهر بتبكير يوم الصرف.

موقف الأهلية

فيما أوضح حساب البرنامج أنه في حال تم تقديم الطلب قبل تاريخ 10 يناير، سيتم دراسة الأهلية وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية عن طريق حسابك (دراسة الأهلية) ضمن دورة الأهلية لشهر فبراير.