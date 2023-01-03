لص المنازل والمرافق العامة في قبضة شرطة الجوف تقلبات جوية تستمر لنهاية الأسبوع والمدني يدعو لتوخي الحذر 3 خطوات للإفصاح عن مكافأة الطالب بـ حساب المواطن تنبيه من الصيد والملاحة لارتفاع الأمواج بـ 3 مناطق السديس يناقش خطة شؤون الحرمين لشهر رمضان المبارك مكة المكرمة وجدة الأعلى حرارة وطريف الأدنى بـ 5 مئوية وزارة الاتصالات تعلن بدء التسجيل في معسكر الأمن السيبراني الإحصاء: ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي 8.7% في 2022 الجاسر: إصدار تأشيرة المرور للزيارة تدعم رؤية 2030 عرض مسرحي يكشف هوية الملحن صادق الشاعر
تفاعل برنامج حساب المواطن، اليوم الثلاثاء، مع استفسارات المواطنين بشأن إضافة مكافأة الطالب في حساب المستفيد الرئيسي باعتباره تابعاً له.
وجاء الرد من خلال خدمة المستفيدين عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، موضحة طريقة الإفصاح عن مكافأة الطالب في حساب المستفيد الرئيسي بثلاث خطوات.
1 ـ اختيار الحالة الوظيفية للتابع (طالب) من خلال أيقونة (بيانات التابعين).
2 ـ الانتقال إلى أيقونة (الإفصاح عن الدخل) ثم الضغط على (إضافة دخل).
3 ـ اختيار نوع الدخل (غير ذلك)، ومصدر الدخل (برنامج دعم حكومي).
وأشار البرنامج إلى أنه في حال عدم توفر مستند لإثبات استقلالية المسكن باسم المتقدم بالطلب، يتم إضافته كتابع لدى رب الأسرة.
وفي وقت سابق، أعلن حساب المواطن أنه سيتم صرف الدفعة يوم 9 فبراير، نظرًا لأن اليوم العاشر من فبراير هو إجازة رسمية حيث يوافق يوم الجمعة، ولذا تقرر صرف دفعة هذا الشهر بتبكير يوم الصرف.
فيما أوضح حساب البرنامج أنه في حال تم تقديم الطلب قبل تاريخ 10 يناير، سيتم دراسة الأهلية وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية عن طريق حسابك (دراسة الأهلية) ضمن دورة الأهلية لشهر فبراير.