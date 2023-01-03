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بعد نجاح روسيا في السيطرة على باخموت وسوليدار 

3 دول أوروبية تتعهد بإمداد أوكرانيا بالدبابات

2023-01-13 الساعة 12:31
3 دول أوروبية تتعهد بإمداد أوكرانيا بالدبابات
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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قالت بريطانيا وبولندا وفرنسا إنهم يخططون لإرسال دبابات ثقيلة حديثة إلى أوكرانيا، مما زاد الضغط على ألمانيا وحكومات أخرى لتحذو حذوها.

وطلب رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، من وزير الدفاع بن والاس العمل مع الشركاء في الأسابيع المقبلة للمضي قدمًا في دعم أوكرانيا بما في ذلك توفير الدبابات.

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وفي الوقت نفسه، قال الرئيس البولندي، أندريه دودا، إن حكومته سترسل سرية من دبابات ليوبارد 2 ألمانية الصنع إلى الجيش الأوكراني كجزء من بناء تحالف دولي.

وتشير التقارير الأولية إلى أن عدد الدبابات السالف ذكرها تُقدر بنحو 14 دبابة.

3 بلاد أوروبية تتعهد بإمداد أوكرانيا بالدبابات (1)

كما أعلن وزير القوات المسلحة الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، إن فرنسا ستسلم دبابات قتالية خفيفة من طراز AMX 10-RC إلى أوكرانيا في غضون شهرين.

وأجرى الوزير الفرنسي محادثة مع نظيره الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، وأكد فيها أن باريس لا زالت تدعم كييف، بحسب وكالة رويترز.

برلين متخوفة من التصعيد 

وستزيد تحركات لندن ووارسو وباريس الضغط على برلين لتزويد كييف بالدبابات الخاصة بها ومنح الموافقة المطلوبة للحكومات الأخرى لإعادة تصدير المركبات الألمانية الصنع.

ورفض المستشار الألماني، أولاف شولتز، إرسال دبابات ثقيلة؛ خوفًا من أن ينظر إليها على أنها تصعيد كبير من قبل موسكو وربما جر الناتو إلى الصراع.

أوكرانيا بحاجة لـ 300 دبابة

وتقول أوكرانيا إنها بحاجة إلى 300 دبابة غربية حتى تتمكن من تحرير أراضيها من الغزو الروسي، علمًا بأنها لديها أسطولها الخاص من الدبابات ذات التصميم السوفيتي.

سيطرة روسيا على باخموت وسوليدار 

ونجحت قوات روسيا في السيطرة على بلدة سوليدار الواقعة شرقي أوكرانيا في قلب منطقة دونيتسك، ومدينة باخموت التي تقع على بعد نحو 10 كلم منها منذ عدة أيام.

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