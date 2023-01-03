3 طرق لعلاج انحراف العمود الفقري

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أشارت مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة تعريف الجنف، إلى 3 طرق لعلاج انحرافات العمود الفقري، الجنف.
وغرد المستشفى، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلًا: إن الجنف هو انحراف أو ميلان في العمود الفقري.
ولفت المستشفى إلى أن علاجه يعتمد على العمر وشدة الانحناء، ومن بين طرق العلاج استخدام قالب جبس أو دعامة بلاستيكية للأطفال.