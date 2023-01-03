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يفضل عدم تناول الطعام قبل النوم

3 طرق للوقاية من عسر الهضم والمشي أفضل علاج للاكتئاب

2023-01-28 الساعة 12:04
3 طرق للوقاية من عسر الهضم والمشي أفضل علاج للاكتئاب
المواطن - فريق التحرير

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أوصى المجلس الصحي باتباع 3 طرق للوقاية من الإصابة بعسر الهضم الوظيفي، من أجل حياة صحية أفضل، خاصة أن 70% من الجهاز المناعي يوجد في القناة الهضمية.

تجنب الأكل قبل النوم

وأكد المجلس، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أهمية تجنب الأكل قبل النوم بنحو من 4 إلى 3 ساعات، مع تناول وجبات صغيرة، ومضغ الطعام جيدًا، بالإضافة إلى التقليل من التوابل الحارة والأكل الذي يحتوي على دهون.

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المشي يعالج الاكتئاب

ودعا إلى ممارسة نشاط بدني بشكل منتظم كالمشي، والذي يعد من أفضل الطرق لتخفيف نوبات الإصابة من القلق والاكتئاب.

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