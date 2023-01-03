3 طرق للوقاية من عسر الهضم والمشي أفضل علاج للاكتئاب

أوصى المجلس الصحي باتباع 3 طرق للوقاية من الإصابة بعسر الهضم الوظيفي، من أجل حياة صحية أفضل، خاصة أن 70% من الجهاز المناعي يوجد في القناة الهضمية.

تجنب الأكل قبل النوم

وأكد المجلس، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أهمية تجنب الأكل قبل النوم بنحو من 4 إلى 3 ساعات، مع تناول وجبات صغيرة، ومضغ الطعام جيدًا، بالإضافة إلى التقليل من التوابل الحارة والأكل الذي يحتوي على دهون.

المشي يعالج الاكتئاب

ودعا إلى ممارسة نشاط بدني بشكل منتظم كالمشي، والذي يعد من أفضل الطرق لتخفيف نوبات الإصابة من القلق والاكتئاب.