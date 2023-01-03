3 عوامل وراء ارتفاع الاستثمار الجريء بالسعودية

كشف الدكتور أسامة العمري، الرئيس التنفيذي للإستراتيجية بالشركة السعودية للاستثمار الجريء، أسباب ارتفاع الاستثمار الجريء في المملكة.

3 عوامل

وقال العمري خلال لقاء له مع قناة الإخبارية، اليوم الخميس: إن هناك 3 أشياء وراء ارتفاع الاستثمار الجريء في المملكة، وهي المبادرات الحكومية النوعية، وبروز عدد من المستثمرين النوعيين وظهور رواد أعمال قادرين على إنشاء شركات.

وأكد الرئيس التنفيذي دعم المبادرات الحكومية النوعية للاستثمار الجريء، مشيرًا إلى أنها كان لها أثر كبير جدًّا، واستشهد بإنشاء الشركة السعودية للاستثمار الجريء كمحفز للمستثمرين الجريئين في هذا القطاع عن طريق الاستثمار في الصناديق أو الاستثمار بمشاركة مع المستثمرين.

صناديق الاستثمار

ولفت العمري إلى بروز عدد من المستثمرين النوعيين الذين أنشأوا صناديق للاستثمار الجريء في الشركات الناشئة.