3 غيابات لـ الهلال ضد الفيحاء

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سيغيب عن الفريق الكروي الأول بنادي الهلال 3 لاعبين، وذلك في مباراة الفيحاء مساء اليوم الخميس في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.
وسيفقد الأزرق أمام الفيحاء كلًّ من ياسر الشهراني ومحمد البريك، بينما ينضم لهم البرازيلي ميشايل ديلجادو الذي تعرض للإصابة في مباراة أبها في دوري روشن السعودي يوم الأحد الماضي.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” في الرياض عبر قنوات SSC1 HD , Shahid Vip , SSC1 SD.
وسبق لنادي الهلال الفوز بلقب السوبر في 3 مناسبات أعوام 2015 على حساب النصر، 2018 على حساب نادي الاتحاد، 2021 على حساب نادي الفيصلي.
جدير بالذكر أن أزرق الرياض كان فاز على نادي أبها بنتيجة هدفين دون رد في دوري روشن، قبل مواجهة الفيحاء مساء اليوم.
وقبل مباراة الغد، يتواجد نادي الهلال في المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي 32 نقطة، أما الفيحاء فيتواجد في المركز الـ13 برصيد 15 نقطة.