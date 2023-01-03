3 غيابات لـ الهلال ضد الفيحاء

سيغيب عن الفريق الكروي الأول بنادي الهلال 3 لاعبين، وذلك في مباراة الفيحاء مساء اليوم الخميس في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وسيفقد الأزرق أمام الفيحاء كلًّ من ياسر الشهراني ومحمد البريك، بينما ينضم لهم البرازيلي ميشايل ديلجادو الذي تعرض للإصابة في مباراة أبها في دوري روشن السعودي يوم الأحد الماضي.

موعد مباراة الهلال والفيحاء

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” في الرياض عبر قنوات SSC1 HD , Shahid Vip , SSC1 SD.