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سيتم تقديمه كلاعب للنصر اليوم

3 قنوات تنقل حفل كريستيانو رونالدو في مرسول بارك

2023-01-03 الساعة 4:24
3 قنوات تنقل حفل كريستيانو رونالدو في مرسول بارك
المواطن - محمد سمعه

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يترقب عشاق نادي النصر، حفل كريستيانو رونالدو لتقديمه كلاعب لنادي النصر في ملعب مرسول بارك مساء اليوم.

حفل كريستيانو رونالدو مؤشر

وكان النجم البرتغالي وصل إلى الرياض مساء أمس الاثنين، وذلك تمهيدًا لخضوعه للفحص الطبي ثم تقديمه كلاعب في صفوف أصفر الرياض اليوم في ملعب مرسول بارك، حيث ينطلق الحفل في تمام السابعة مساءً بتوقيت المملكة.

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ويُنقل حفل كريستيانو رونالدو عبر قنوات ” أبو ظبي الرياضية، SSC، قنوات Bein Sports الرياضية القطرية”.

وسيتم تقديم اللاعب البرتغالي بحضور عدد كبير من الشخصيات الرياضية والإعلامية البارزة ونجوم النصر السابقين، ثم بعدها ينطلق مران الفريق الكروي الأول.

كريستيانو رونالدو في السعودية

صفقة مميزة

وفي وقت سابق، أثنى ياسر القحطاني نجم الهلال السابق ومحلل قنوات Bein Sports القطرية على تعاقد نادي النصر مع النجم البرتغالي لاعب نادي مانشستر يونايتد السابق.

وقال القحطاني السبت الماضي في الأستوديو التحليلي لمباراة آرسنال وبرايتون في الدوري الإنجليزي على قناة Bein Sports: “انضمام رونالدو ليس مكسبًا كبيرًا للنصر وحسب، بل للكرة السعودية بأكملها، كون ناد سعودي ينجح في أن يضم واحدًا من أفضل لاعبي العالم وأسطورة كروية بمعنى الكلمة حقق العديد من الإنجازات والأرقام الخرافية في كرة القدم، فهذا إنجاز عظيم للنصر”.

كريستيانو رونالدو في السعودية

موقع Transfer News Live الشهير فصّل راتب رونالدو مع النصر سنويًّا وشهريًّا وأسبوعيًّا، حيث سيتقاضى أيقونة المنتخب البرتغالي سنويًّا من أصفر الرياض 780 مليون ريال أي ما يُعادل 194 مليون يورو، وشهريًّا 65 مليون ريال، وأسبوعيًّا 15 مليون ريال، ومليوني ريال و100 ألف في اليوم الواحد، و87 ألفًا و500 ريال في الساعة الواحدة.

كريستيانو رونالدو في السعودية

 

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