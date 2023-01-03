3 مباريات الجمعة في دوري روشن

تُستكمل مباريات الجولة الـ14 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين غدًا الجمعة بإقامة 3 مباريات.

مباريات الجمعة

المباراة الأولى ستكون بين فريقي الخليج والرائد وتنطلق في تمام الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت المملكة على ملعب الأمير محمد بن فهد.

المباراة الثانية بين فريقي ضمك والفتح وتُقام على ملعب ضمك في الـ6 مساءً بتوقيت المملكة.

وتُختتم مباريات الغد بمواجهة التعاون لنادي الشباب في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

ومن المقرر أن تنطلق الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي اليوم الخميس عند الساعة 3:30 مساء بمواجهة العدالة ضد الباطن على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء.

وفي ثاني مباريات اليوم، يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد نظيره الفيحاء عند الساعة السادسة مساء على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

ترتيب دوري روشن بعد 13 جولة

ويتواجد النصر في الصدارة برصيد 30 نقطة، الهلال ثانيًا برصيد 29 نقطة، الاتحاد ثالثًا برصيد 28 نقطة، الشباب رابعًا برصيد 27 نقطة، التعاون خامسًا برصيد 26 نقطة.

أبها في المركز السادس برصيد 19 نقطة، الفتح سابعًا برصيد 18 نقطة، ضمك في المركز الثامن برصيد 18 نقطة.

الطائي في المركز التاسع برصيد 18 نقطة، الاتفاق عاشرًا والرائد في المركز الـ11 ولكل منهما 16 نقطة.

الفيحاء في المركز الـ12 برصيد 15 نقطة، الوحدة في المركز الـ13 برصيد 12 نقطة، الخليج في المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط، العدالة في المركز الـ15 “قبل الأخير” برصيد 8 نقاط.

الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد نقطتين.