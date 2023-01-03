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3 مباريات غدًا في ختام الجولة الـ13 بـ الدوري المصري

2023-01-12 الساعة 11:14
3 مباريات غدًا في ختام الجولة الـ13 بـ الدوري المصري
المواطن - محمد سمعه

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تُختتم غدًا الجمعة مباريات الجولة الـ13 من الدوري المصري بإقامة 3 مباريات.

موعد مباريات الغد

المباراة الأولى ستكون بين فريقي أسوان وحرس الحدود وتُقام في الرابعة إلا ربعًا عصرًا بتوقيت المملكة.

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المباراة الثانية بين فريقي فاركو وسيراميكا كليوباترا وتنطلق في السادسة مساءً بتوقيت المملكة، اللقاء الثالث بين ناديي الإسماعيلي والمقاولون العرب وتنطلق المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت المملكة.

وكانت مباريات الجولة الـ13 من الدوري بدأت أمس الأربعاء، بفوز سموحة على طلائع الجيش بنتيجة هدفين لهدف، تعادل الداخلية مع البنك الأهلي بثلاثية لكل فريق، الزمالك تعادل مع الاتحاد السكندري بدون أهداف، فيوتشر تعادل مع بيراميدز بهدف لكل فريق”.

وفي مباراتي اليوم فاز غزل المحلة على إنبي بهدف دون مقابل، بينما تعادل الأهلي مع المصري بدون أهداف.

سموحة وطلائع الجيش

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات الجمعة

ويتواجد النادي الأهلي في صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة، فيوتشر ثانيًا برصيد 27 نقطة، الزمالك ثالثًا برصيد 26 نقطة، بيراميدز رابعًا برصيد 24 نقطة، غزل المحلة خامسًا برصيد 21 نقطة، الاتحاد السكندري سادسًا برصيد 19 نقطة، المقاولون العرب سابعًا برصيد 18 نقطة.

المصري البورسعيدي في المركز الثامن برصيد 18 نقطة، أسوان في المركز التاسع برصيد 16 نقطة، سيراميكا كليوباترا في المركز العاشر برصيد 15 نقطة، سموحة في المركز الحادي عشر برصيد 13 نقطة.

البنك الأهلي والداخلية - الدوري المصري

طلائع الجيش في المركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة، فاركو في المركز الـ13 برصيد 12 نقطة، البنك الأهلي في المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة، حرس الحدود في المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط، الداخلية في المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط.

إنبي في المركز السابع عشر “قبل الأخير” برصيد 10 نقاط، الإسماعيلي في المركز الـ18 “الأخير” برصيد سبع نقاط.

الأهلي ضد المصري

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