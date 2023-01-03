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ضمن منافسات الجولة الـ13

3 مباريات غدًا في دوري روشن السعودي

2023-01-13 الساعة 3:33
3 مباريات غدًا في دوري روشن السعودي
المواطن - فريق التحرير

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تُستكمل منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي، مساء يوم غد السبت، بـ3 مباريات قوية، أبرزهم قمة الشباب والنصر.

مواجهات الغد

وتنطلق مواجهات الغد بمباراة الباطن ضد الاتحاد عند الساعة 3:30 مساء، على ملعب نادي الباطن، فيما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء ضيفًا على الرائد على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة عند السادسة مساء.

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الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر spl

وفي قمة مباريات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي، يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضد نظيره النصر عند الساعة 8:30 مساء، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

الشباب
لاعبو الشباب – المصدر @AlShababSaudiFC

ترتيب دوري روشن السعودي

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي قبل مواجهات اليوم في الجولة الـ13، كالتالي؛ النصر في الصدارة برصيد 29 نقطة، الشباب ثانيًا بـ26 نقطة، بالتساوي مع الهلال والتعاون، ثم الاتحاد برصيد 25 نقطة.

النصر
لاعبو النصر – المصدر spl

ويتواجد الفتح في المركز السادس برصيد 18 نقطة، بالتساوي مع ضمك والطائي، وحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تاسعًا برصيد 16 نقطة، بالتساوي مع أبها والرائد، ثم الوحدة برصيد 12 نقطة، متساويًا مع الفيحاء.

ويحتل العدالة المركز الـ14 برصيد 8 نقاط، يليه الخليج بـ7 نقاط، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب الدوري برصيد نقطتين.

الباطن في دوري روشن
لاعبو الباطن – المصدر spl

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