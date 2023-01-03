3 مدن تسجل أعلى حرارة بـ 32 مئوية والصمان الأدني

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، المتوقعة على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة المكرمة والقنفدة وجدة أعلى درجة حرارة بـ 32 مئوية، فيما سجلت مدينة الصمان أدنى درجة حرارة بـ 6 درجات مئوية.

الكبرى

وأوضح المركز عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، جاءت كالتالي: مكة المكرمة وجدة والقنفذة 32 درجة مئوية، وينبع 31، المدينة المنورة 28، والرياض 22 درجة مئوية.

الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على مدن المملكة، فهي كالتالي: الصمان 6 درجات مئوية وطريف والمجمعة والباحة وأبها والتنهات والدهناء 7 درجات مئوية، والرياض 8 مئوية، وبريدة 9 درجات وحائل 10 درجات مئوية.

طقس مستقر

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس مستقر على معظم مناطق المملكة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة، والفرصة مهيأة لتكوّن الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.