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توقعات بهطول أمطار ورياح نشطة بعدة مناطق

3 مدن تسجل أقل درجة حرارة في المملكة بـ 5 درجات مئوية

2023-01-26 الساعة 11:31
3 مدن تسجل أقل درجة حرارة في المملكة بـ 5 درجات مئوية
المواطن - فريق التحرير

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أوضح المركز الوطني للأرصاد، تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس، حيث سجلت مدن طريف والقريات وعرعر 5 درجات مئوية كأقل حرارة في المملكة.

وأشار المركز إلى أن درجة الحرارة في رفحاء وتبوك وأبها سجلت 7 درجات مئوية، فيما سجلت حائل وسكاكا 8 درجات مئوية.

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وأضاف أن درجة الحرارة في الباحة الطائف سجلت 9 درجات مئوية، فيما سجلت المجمعة 10 درجات مئوية، وبريده وحفر الباطن وبيشة والدهناء والصمان 11 درجة مئوية.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم.

في حين تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وحائل.

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