3 مستفيدين من انضمام كريستيانو رونالدو إلى النصر

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ستساهم صفقة انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر، في استفادة 3 أشخاص.
المستشار التحكيمي – سمير عثمان : بوجود #كريستيانو_رونالدو ستتجه بوصلة الخبراء إلى الدوري السعودي و سيحترف لاعبين سعوديين إلى الخارج .#CristianoRonaldo#أكشن_مع_وليد
يعرض على#Shahid
بلا اشتراكhttps://t.co/wlLYDrcVpW#MBC1 pic.twitter.com/Ihytdmwm3Gقد يهمّك أيضاً
— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) December 30, 2022
ويُعد انضمام نجم عالمي بحجم وقيمة رونالدو إلى النصر مفيدًا لكل من التحكيم السعودي واللاعبين السعوديين والأندية السعودية.
الناقد الرياضي طارق نوفل علق قبل إتمام الصفقة قائلًا: الكرة السعودية قبل قدوم رونالدو شيء وبعد انتقاله ستكون شيئًا آخر .. كنا نتوقع ذهابه للدوري الأمريكي لكن قدومه للسعودية إنجاز للنصر ومشروع للوطن وستكون البداية لنجوم آخرين”.
أما الخبير التحكيمي المصري سمير محمود عثمان فقال: “وجود رونالدو سيضع بؤرة الضوء على الدوري السعودي وسيجعل العالم كله يرى جودة الحكم السعودي وربما استدعاؤه لمباريات على مستوى كبير في القارة الأوروبية وحول العالم”.
أما الناقد الرياضي عبدالله فلاتة فقال: ” يجب أن تنتهي المشاكل السابقة من تأخر الراتب وغيرها.. وجود رونالدو سيسهل التفاوض مع لاعبين آخرين”.
طارق النوفل: الكرة السعودية قبل قدوم #كريستيانو_رونالدو شيء وبعد انتقاله ستكون شيئًا آخر .. كنا نتوقع ذهابه للدوري الأمريكي لكن قدومه للسعودية إنجاز للنصر ومشروع للوطن وستكون البداية لنجوم آخرين #أكشن_مع_وليد
يعرض على#Shahid
بلا اشتراكhttps://t.co/wlLYDrcVpW#MBC1 pic.twitter.com/d49VF3xHEe
— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) December 30, 2022
وفي مساء اليوم، أكد النجم كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر الجديد على أن انضمامه لأصفر الرياض كان أفضل قرار اتخذه مؤخرًا.
وتحدث رونالدو في المؤتمر الصحفي في ملعب ” مرسول بارك” قائلًا: ” انضمامي إلى النصر كان أفضل قرار اتخذته وأسرتي دعمتني وسعيدة بالقدوم إلى الرياض”.
وأضاف كريستيانو رونالدو: “جئت إلى النصر لأفوز وأحطم أرقامي القياسية، وسعيد بمعرفة ثقافة النادي والمملكة، وسعيد أيضًا بالترحيب السعودي بي منذ وصولي أمس، هذا شيء رائع ويدفعني لتقديم أفضل ما لدي من أجل الفريق والجماهير”.