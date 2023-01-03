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النجم البرتغالي سيتقاضى 200 مليون يورو سنويًا من النصر

3 مستفيدين من انضمام كريستيانو رونالدو إلى النصر

2023-01-03 الساعة 9:35
3 مستفيدين من انضمام كريستيانو رونالدو إلى النصر
المواطن - محمد سمعه

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ستساهم صفقة انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر، في استفادة 3 أشخاص.

ويُعد انضمام نجم عالمي بحجم وقيمة رونالدو إلى النصر مفيدًا لكل من التحكيم السعودي واللاعبين السعوديين والأندية السعودية.

أبرز الإيجابيات 

الناقد الرياضي طارق نوفل علق قبل إتمام الصفقة قائلًا: الكرة السعودية قبل قدوم رونالدو شيء وبعد انتقاله ستكون شيئًا آخر .. كنا نتوقع ذهابه للدوري الأمريكي لكن قدومه للسعودية إنجاز للنصر ومشروع للوطن وستكون البداية لنجوم آخرين”.

أما الخبير التحكيمي المصري سمير محمود عثمان فقال: “وجود رونالدو سيضع بؤرة الضوء على الدوري السعودي وسيجعل العالم كله يرى جودة الحكم السعودي وربما استدعاؤه لمباريات على مستوى كبير في القارة الأوروبية وحول العالم”.

أما الناقد الرياضي عبدالله فلاتة فقال: ” يجب أن تنتهي المشاكل السابقة من تأخر الراتب وغيرها.. وجود رونالدو سيسهل التفاوض مع لاعبين آخرين”.

وفي مساء اليوم، أكد النجم كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر الجديد على أن انضمامه لأصفر الرياض كان أفضل قرار اتخذه مؤخرًا.

وتحدث رونالدو في المؤتمر الصحفي في ملعب ” مرسول بارك” قائلًا: ” انضمامي إلى النصر كان أفضل قرار اتخذته وأسرتي دعمتني وسعيدة بالقدوم إلى الرياض”.

وأضاف كريستيانو رونالدو: “جئت إلى النصر لأفوز وأحطم أرقامي القياسية، وسعيد بمعرفة ثقافة النادي والمملكة، وسعيد أيضًا بالترحيب السعودي بي منذ وصولي أمس، هذا شيء رائع ويدفعني لتقديم أفضل ما لدي من أجل الفريق والجماهير”.

 

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