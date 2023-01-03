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ارتداء معطف أو حمل مظلة

3 نصائح للوقاية من نزلات البرد أثناء هطول الأمطار

2023-01-03 الساعة 11:46
3 نصائح للوقاية من نزلات البرد أثناء هطول الأمطار
المواطن - فريق التحرير

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قدم تجمع الرياض الصحي الثالث، اليوم الثلاثاء، مجموعة من النصائح للوقاية من نزلات البرد وانتقال العدوى أثناء هطول الأمطار وذلك حفاظًا على سلامة الجميع.

ونشر تجمع الرياض عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” إنفوجراف يوضح طرق الوقاية من نزلات البرد من خلال 3 خطوات، بالإضافة إلى ارتداء الأحذية المانعة للانزلاق لتفادي الإصابات أو السقوط.

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نصائح الوقاية:

ـ البقاء في المنزل عند اشتداد المطر.

ـ عدم الجلوس تحت المطر مباشرة.

ـ ارتداء معطف أو حمل مظلة لعدم التعرض للبلل.

للحماية من نواقل الأمراض

ـ تجنب أماكن تجمع الأمطار.

ـ ارتداء الملابس ذات الأكمام الطويلة، وتغطية الساقين.

ـ استخدام الكريمات الطاردة للحشرات عند اللزوم.

ـ استخدام الشبك لتضييق فتحات الأبواب والنوافذ من دخول الحشرات.

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