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البنك ساهم في توفير آلاف فرص العمل

3.1 مليارات ريال حجم تمويل بنك التنمية في الرياض عام 2022

2023-01-23 الساعة 12:39
3.1 مليارات ريال حجم تمويل بنك التنمية في الرياض عام 2022
المواطن - واس

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أعلن بنك التنمية الاجتماعية عن تمويل مشاريع بقيمة 3.1 مليارات ريال لمنطقة الرياض خلال العام 2022م، خصصت للمشاريع الصغيرة والناشئة والأعمال الحرة، بالإضافة إلى التمويل الاجتماعي الهادف إلى تحقيق الحماية الاجتماعية ومعايير جودة الحياة.

جاء ذلك، خلال مشاركة نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في بنك التنمية الاجتماعية، المهندس سلطان الحميدي، في أعمال الملتقى الخامس للجان شباب منطقة الرياض، الذي انعقد برعاية صاحبِ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، رئيس مجلس شباب منطقة الرياض.

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توفير آلاف فرص العمل

وأشار المهندس الحميدي إلى أن إسهام البنك في منطقة الرياض، عَجَّلَ في تحريك العمل في قطاع المشاريع الصغيرة والناشئة، وفي إيجاد آلاف الفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة، موضحاً أن التمويل الذي صرف للمواطنين في عام 2022م، في منطقة الرياض، خصص منه 1,1 مليار لأصحاب الأعمال الحرة، وأكثر من 1,2 مليار ريال لتمويل المشاريع الصغيرة والناشئة في منطقة الرياض، فيما استفاد المواطنون والمواطنات من تمويلات اجتماعية بقيمة 787 مليون ريال، مؤكداً أن إسهامات البنك تركَّزت على دعم الباحثين عن عمل والطامحين لبدء مشاريعهم الخاصة، بهدف مواكبة رؤية المملكة 2030.

وكشف الحميدي – خلال مشاركته في الملتقى- عن الدعم التاريخي الذي قدَّمه البنك لمنطقة الرياض، إذْ تجاوز أكثر من 29 مليار ريال خلال 50 سنة، شملت العمل الحر والمنشآت والقروض الاجتماعية، موضِّحاً أن هذه الإسهامات قدَّمت المساعدة المباشرة وغير المباشرة لـ 836 ألف فرد، بالإضافة إلى الإسهام في زواج 504 آلاف شاب وشابة.

المنشآت الصغيرة والناشئة

وتأتي مشاركة البنك في النسخة الخامسة من الملتقى الذي يعقد في قصر الحكم بإمارة منطقة الرياض؛ من أجل الوصول لأكبر شريحة من الشباب، لتمكينهم بالتعاون مع إمارة المنطقة من زيادة إسهام المنشآت الصغيرة والناشئة والأسر المنتجة في الاقتصاد الوطني، وتعزيز الخدمات الاجتماعية، والتخطيط المالي المتمثل في البرامج الادخارية.

ويعدُّ الملتقى الخامس الحالي للجان شباب منطقة الرياض استكمالاً للملتقيات الأربعة، حيث تتجسَّد علاقة وثيقة بين الملتقى وإمارة الرياض، من خلال رعاية سموِّ أميرِ المنطقة لفعاليات الملتقى، كما تتابع الإمارة تقارير الملتقى وتوصياته من خلال مجلس شباب منطقة الرياض، ومجلس المنطقة؛ للنهوض بمسيرة الشباب على جميع المستويات؛ إسهاماً في تحقيق متطلبات التنمية.

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