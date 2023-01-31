31 وظيفة شاغرة بفروع بوبا للتأمين

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أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، ضمن برنامج التدريب على رأس العمل “تمهير”، لحمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والخبر، وجدة.
وبيّنت شركة بوبا، أنَّ الوظائف المتاحة وفق التخصصات التالية:
– التسويق التجاري (عدد وظيفتين/ الرياض).
– المبيعات (عدد 3 وظائف/ الخبر).
– المبيعات (عدد 7 وظائف/ جدة).
– المبيعات (عدد 7 وظائف/ الرياض).
– المبيعات الرقمية (عدد 6 وظائف/ جدة).
– خدمة عملاء الحسابات (عدد وظيفتين/ الخبر).
– خدمة عملاء الحسابات (عدد وظيفتين/ جدة).
– خدمة عملاء الحسابات (عدد وظيفتين/ الرياض).
وأوضحت شركة بوبا، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 يناير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 فبراير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)