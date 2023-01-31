31 يناير آخر موعد للتقديم في المسابقة العالمية عطر الكلام

أعلنت مسابقة القرآن الكريم والأذان العالمية “عطر الكلام” أن يوم 31 يناير الجاري هو آخر أيام استقبال طلبات المشاركة من المتسابقين الذين يرغبون في الالتحاق بمراحل المسابقة في نسختها الثانية هذا العام.

وكانت المسابقة قد بدأت في الرابع من يناير الجاري، واستقبلت منذ إعلانها مشاركين من جميع أنحاء العالم، للالتحاق بمراحل المسابقة بفرعيها للتلاوة والأذان.

هدف المسابقة

وتهدف المسابقة إلى تسليط الضوء على الأصوات المتميزة في ترتيل وتجويد القرآن الكريم ورفع الأذان، والاستفادة منها كواحدة من المراجع المعرفية للمتسابقين والمشاهدين على حد سواء، من خلال تطبيق الملاحظات الدقيقة للجنة التحكيم بهدف تحسين التلاوة والأذان.

وتعمل المسابقة التي تصل جوائزها إلى أكثر من 12 مليون ريال على تعريف العالم بسماحة الإسلام ووسطيته، واختلاف ثقافات العالم الإسلامي وتنوعها في الأساليب الصوتية في تلاوة القرآن ورفع الأذان، وأن تكون منبرًا لإبراز جماليات الصوت والمقامات الصوتية لدى القراء والمؤذنين، فضلًا عن تكريمها للمبدعين في التلاوة والأذان واحتفائها بالمواهب في مجالاتها.

استيعاب المتأهلين

وتتميز المسابقة في نسختها هذا العام باستيعاب أعداد أكثر من المتأهلين لمرحلتها النهائية، حيث تتيح المشاركة لخمسين متسابقا بفرعي التلاوة والأذان، كما يمكن الفوز بجوائزها لعشرين متسابقا، بواقع عشرة متسابقين لكل فرع.