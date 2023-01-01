Icon

تسجيل 28 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 31 Icon سفير اليابان يرتدي الزي السعودي ويهنئ قيادة وشعب المملكة بالعام الجديد Icon المملكة تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف حاجزاً أمنياً في مدينة الإسماعيلية Icon الدفاع المدني: خذوا حذركم لاحتمالية هطول أمطار رعدية Icon في قبضة الأمن.. متورطون في إطلاق نار وسطو مسلح Icon الجوازات تطلق خدمة عرض وثيقة الجواز الرقمية عبر منصة أبشر Icon القبض على مواطن لعرضه مواد مخدرة في مواقع التواصل Icon أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد وسيول على 7 مناطق Icon الأرصاد: استمرار الأمطار الرعدية مصحوبة بأتربة مثارة وزخات من البرد Icon جدة تحت المطر: تأخر رحلات وتعليق دراسة وأعلى كمية 44ملم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تم تدريبهن على أعلى معايير الأمن

32 سعودية ينطلقن بأقصى سرعة لقيادة قطار الحرمين

2023-01-01 الساعة 5:12
32 سعودية ينطلقن بأقصى سرعة لقيادة قطار الحرمين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نشرت الخطوط الحديدية السعودية “سار”، مقطع فيديو لعدد من خريجات أولى دفعات قائدات قطار الحرمين السريع.

وقالت سار عبر حسابها بموقع “تويتر” “32 قائدة سعودية ينطلقن بأقصى سرعة لتحقيق حلمهن الكبير في قيادة أحد أسرع قطارات العالم ليكنّ بذلك أولى دفعات قائدات قطار الحرمين السريع”.

الأمن والسلامة

من جانبه، ذكر مهند شاكر، مدرب وقائد قطار، أنه يتم الحرص في قطار الحرمين السريع على تدريب القادة والقائدات لتحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة، بما يضمن انتقال القطار من المحطات ووصوله إلى وجهته النهائية بدون تأخير أو حدوث أي مشاكل لا سمح الله”.

وأوضحت سارة الشهري: “أنا وزميلاتي فخورات بأن أتيحت لنا فرصة لنكن أول قائدات سعوديات لقطار سريع في الشرق الأوسط”.

مسؤولية كبيرة

فيما وصفت نورة هشام، قائدة قطار تحت التدريب، قيادة القطار بأنه مسؤولية كبيرة، خاصة أنها تتضمن نقل حجاج بيت الله والمعتمرين والزائرين، بما يمنحهن دافعًا كبيرًا للعمل بحرص واهتمام كبيرين.

وأبدت شجن المرسي، قائدة قطار تحت التدريب، فخرها الكبير بكونها واحدة من 32 قائدة قطار، وتخدم وطنها من خلال قطار الحرمين السريع.

وقالت بشائر سعد الله الغامدي، قائدة قطار تحت التدريب، إنه يتم تدريبهن على قيادة قطار الحرمين السريع من خلال جهاز محاكاة يمثل الواقع تمامًا، ويحتوي على كابينة قيادة حقيقية، يتم من خلالها اختبار كامل العوامل الجوية والمشاكل التقنية التي قد تواجهها أثناء قيادة القطار.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لقطات لتكريم جيرو بمقر إقامة منتخب فرنسا...
الرياضة

لقطات لتكريم جيرو بمقر إقامة منتخب فرنسا...

الرياضة
جوجل تطلق ميزة جديدة لزوار كأس العالم
كأس العالم

جوجل تطلق ميزة جديدة لزوار كأس العالم

كأس العالم
لقطات من معرض جدة للكتاب 2022
حصاد اليوم

لقطات من معرض جدة للكتاب 2022

حصاد اليوم
اتفاقيات لـ سابك في بولندا لتقديم حلول...
السعودية اليوم

اتفاقيات لـ سابك في بولندا لتقديم حلول...

السعودية اليوم
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة الفنار
وظائف

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة الفنار

وظائف
الجيش الصيني يجري مناورات عسكرية حول تايوان
العالم

الجيش الصيني يجري مناورات عسكرية حول تايوان

العالم
الباطن يعبر الرائد ويصعد لربع نهائي كأس...
آخر الاخبار

الباطن يعبر الرائد ويصعد لربع نهائي كأس...

آخر الاخبار
تسلا تعلق إنتاج السيارات الكهربائية بمصنع شنغهاي
العالم

تسلا تعلق إنتاج السيارات الكهربائية بمصنع شنغهاي

العالم