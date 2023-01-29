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32 يومًا تفصلنا عن إجازة الفصل الدراسي الثاني

2023-01-29 الساعة 6:10
32 يومًا تفصلنا عن إجازة الفصل الدراسي الثاني
المواطن - فريق التحرير

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32 يومًا تفصلنا عن موعد بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني التي ينتظرها الطلاب والطالبات، وذلك وفقًا للتقويم الدراسي الذي وضعته وزارة التعليم.

وحددت وزارة التعليم بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني يوم 10-8-1444هـ الموافق 2 مارس 2023، على أن تكون آخر الإجازات المطولة في هذا الفصل الثاني هي إجازة يوم التأسيس، وتبدأ بنهاية دوام الثلاثاء الموافق للأول من شعبان وتشمل يومي الأربعاء والخميس ويضاف إليهما الإجازة الأسبوعية المعتادة.

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اختبارات الفصل الدراسي الثاني

وعليه ستبدأ الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني يوم الأحد 6-8-1444، حيث يلتزم خلالها الطلاب والطالبات بالضوابط والتعليمات المتعلقة بلائحة الاختبارات التي يجب العمل بها، ومنها انتهاء جميع المدارس من الإعلان عن جداول الاختبارات وما تتضمنه من ترتيب المواد وعدد أيام الاختبار بما يتلاءم مع اشتراطاتها ومدتها الزمنية وفق دليل أنظمة وإجراءات الاختبارات من قبل المدارس بحيث لا يتجاوز جدول الاختبار مادتين في اليوم الواحد.

فيما يبدأ الفصل الدراسي الثالث يوم الأحد 20-8-1444، أي 12 مارس المقبل، ويشتمل هذا الفصل على إجازة عيد الفطر، وإجازة مطولة.

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