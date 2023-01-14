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349 وظيفة شاغرة لدى شركة أرامكو 

2023-01-14 الساعة 2:11
349 وظيفة شاغرة لدى شركة أرامكو 
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة أرامكو السعودية للنفط والغاز (Aramco) عن توفر (349) وظيفة شاغرة لحملة مختلف التخصصات والمؤهلات (للجنسين)، في التخصصات الفنية والمالية والتقنية والإدارية والهندسية.

المسميات الوظيفية

  1. مستشار فني بحري
  2. استشاري موظفين Actg
  3. كابتن
  4. اختصاصي التميز التجاري والعقود
  5. مهندس فحص ضابط
  6. محلل التخطيط وإدارة الأداء
  7. مستشارو التصميم التنظيمي (OD)
  8. محلل تمويل المشروع
  9. مهندس تخطيط رأس المال
  10. مهندس أوعية الضغط والخزانات
  11. مهندس البنية التحتية
  12. مهندس مبادل حراري
  13. مهندس تخطيط مرافق الوقود والكيماويات
  14. كبير مهندسي عمليات النفط
  15. عالم البيئة
  16. عالم البيئة البحرية
  17. مهندس غير معدني
  18. مهندس خطوط الأنابيب والتوزيع والمحطات
  19. مهندس تكلفة
  20. مهندس الحماية الكاثودية
  21. مهندس تخطيط المرافق النفطية
  22. مهندس غاز
  23. مهندس المشروع
  24. وغيرها

رابط التقديم:

– وللتقديم والاطلاع على بقية المجالات المختلفة والشروط والمتطلبات والمهام الوظيفية: (اضغط هنا).

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