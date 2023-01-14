349 وظيفة شاغرة لدى شركة أرامكو 

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أعلنت شركة أرامكو السعودية للنفط والغاز (Aramco) عن توفر (349) وظيفة شاغرة لحملة مختلف التخصصات والمؤهلات (للجنسين)، في التخصصات الفنية والمالية والتقنية والإدارية والهندسية.