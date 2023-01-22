35 قناة تنقل مباراة النصر والاتفاق حول العالم لأول مرة

كشف خالد العرافة مراسل قنوات SSC عن نقل مباراة النصر والاتفاق في الجولة الـ14 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين عبر 35 قناة حول العالم.

النصر والاتفاق

وتشهد مباراة أصفر الرياض ضد الاتفاق، مشاركة البرتغالي كريستيانو رونالدو للمرة الأولى مع النصر منذ انضمامه للفريق مطلع يناير الجاري.

وقال العرافة: ” مباراة اليوم لأول مرة يتم نقلها عبر 35 قناة ومنصة إلكترونية حول العالم، من الصين إلى أمريكا الجنوبية، هذا شيء رائع ويُسعدنا في السعودية”.

وجاء تشكيل النصر لمواجهة الاتفاق مكونًا من: ” نواف العقيدي في حراسة المرمى، سلطان الغنام، عبدالله مادو، عبدالإله العمري، علي لاجامي، عبدالمجيد الصليهم، عبدالله الخيبري، عبدالرحمن غريب، أندرسون تاليسكا، بيتي مارتينيز، رونالدو”.

ويرتدي النجم البرتغالي شارة قيادة فريق النصر في مواجهة الاتفاق مساء اليوم.