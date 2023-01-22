35 وظيفة لدى شركة الأهلي إسناد

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أعلنت شركة الأهلي إسناد عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر أكثر من 35 وظيفة لحملة الدبلوم فأعلى بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الموضحة أدناه.
– مستشار مبيعات – التمويل العقاري.
الوصف الوظيفي:
– بيع منتج التمويل العقاري حسب الهدف، بالإضافة إلى مساعدة العملاء المحتملين في تلبية احتياجاتهم وميزانيتهم مع العقار المناسب.
– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1444/06/29هـ الموافق 2023/01/22م.
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