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لحملة الدبلوم فأعلى بمدينة الرياض

35 وظيفة لدى شركة الأهلي إسناد

2023-01-22 الساعة 12:17
35 وظيفة لدى شركة الأهلي إسناد
المواطن - الرياض

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أعلنت شركة الأهلي إسناد عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر أكثر من 35 وظيفة لحملة الدبلوم فأعلى بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مستشار مبيعات – التمويل العقاري.

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الوصف الوظيفي:

– بيع منتج التمويل العقاري حسب الهدف، بالإضافة إلى مساعدة العملاء المحتملين في تلبية احتياجاتهم وميزانيتهم مع العقار المناسب.

الشروط:

  • المؤهل الدراسي دبلوم وأعلى
  • يفضّل من لديه مهارة التخاطب باللغتين العربية والإنجليزية .
  • خبرة سنتين في البنوك كمستشار عقاري أو ما يعادله.
  • خبرة ثلاث سنوات في (المكاتب العقارية، شركة تطوير عقارية، برنامج سكني).

المهارات:

  1.  معرفة قوية وشاملة بالسوق.
  2.  معرفة تامة بمنتجات التمويل العقاري والعقاري المدعوم وبرامج سكني ومبادرات صندوق التنمية العقارية.
  3. علاقات مع المكاتب العقارية والمطورين العقارين.
  4. حضور قوي.
  5. اللباقة في الحديث ومهارة التواصل الفعّال.
  6. مهارة التفاوض والإقناع.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1444/06/29هـ الموافق 2023/01/22م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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