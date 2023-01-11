36 وظيفة شاغرة بفروع بوبا للتأمين

أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، ضمن برنامج التدريب على رأس العمل “تمهير”، لحمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والخبر، وجدة.

تفاصيل وظائف بوبا

وبيّنت شركة بوبا، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– موظف تسويق تجاري (عدد وظيفتين/ الرياض).

– موظف مبيعات (عدد 3 وظائف/ الخبر).

– موظف مبيعات (عدد 7 وظائف/ جدة).

– موظف مبيعات (عدد 7 وظائف/ الرياض).

– مساعد أول/ مركز الاتصال (عدد 15 وظيفة/ الخبر).

– موظف خدمة عملاء الحساب (عدد وظيفتين/ الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة بوبا، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 يناير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 فبراير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)