القرني: قنواتنا الرياضية متأخرة 10 سنوات عن مستوى دوري روشن الكشخة وساعة اليد الفاخرة قد تحرمانك من الوظيفة اتفاقية لاستكشاف مصادر الطاقة الحرارية الأرضية 36 وظيفة شاغرة بفروع بوبا للتأمين تشافي: نسعى لتحقيق كأس السوبر الإسباني أمير الحدود الشمالية يوجه بنقل سوق الماشية برفحاء قبل رمضان حكام مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا اليوم تيك توك يضرب منافسيه بالإعلانات الرخيصة وظائف شاغرة بفروع مجموعة بن شيهون أبطال كأس السوبر الإسباني قبل النسخة الـ39
أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، ضمن برنامج التدريب على رأس العمل “تمهير”، لحمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والخبر، وجدة.
وبيّنت شركة بوبا، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– موظف تسويق تجاري (عدد وظيفتين/ الرياض).
– موظف مبيعات (عدد 3 وظائف/ الخبر).
– موظف مبيعات (عدد 7 وظائف/ جدة).
– موظف مبيعات (عدد 7 وظائف/ الرياض).
– مساعد أول/ مركز الاتصال (عدد 15 وظيفة/ الخبر).
– موظف خدمة عملاء الحساب (عدد وظيفتين/ الرياض).
وأوضحت شركة بوبا، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 يناير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 فبراير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)