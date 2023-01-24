37 ألف فرصة استثمارية لـ البلدية بقيمة 7 مليارات ريال

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أعلن وزير الشؤون البلدية والإسكان ماجد الحقيل، عن طرح 37 ألف فرصة استثمارية بقيمة 7 مليارات ريال، بالإضافة إلى وجود 66 ألف مستثمر.
فيديو | وزير الشؤون البلدية والإسكان: طرحنا 37 ألف فرصة استثمارية بقيمة 7 مليارات ريال.. ولدينا 66 ألف مستثمر #فرص_تصنع_المستقبل#الإخبارية pic.twitter.com/qW2oQnUtTZقد يهمّك أيضاً
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) January 24, 2023
وأضاف الحقيل خلال مشاركته في جلسة حوارية في ملتقى الاستثمار البلدي، أن مجلس الوزراء خول وزير البلدية بإعطاء بعض الرسوم لتشجيع بعض الفعاليات، ومنح بعض التسهيلات للمستثمرين.
وقال الحقيل إن الاستثمارات البلدية ساهمت في تحقيق رؤية 2030، من خلال عدة محاور، وهي الارتقاء بجودة الخدمات في مدن المملكة، وتحسين المشهد الحضري، وتطوير وتنويع الفرص الترفيهية لتلبية احتياجات السكان، فضلًا عن إتاحة الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص، وتطوير أنشطة القطاعات الأخرى، بالإضافة إلى زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في العمل.
فيديو | وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل: الاستثمارات البلدية تساهم في تحقيق #رؤية_2030#فرص_تصنع_المستقبل#الإخبارية pic.twitter.com/YeebT7cVaE
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 24, 2023