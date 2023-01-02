Icon

جولة مع “المواطن” في سوق السبت ومشاركة قوية للمشاريع الناشئة Icon السعودية تقتحم مستقبل الإنترنت عن طريق ماجيك ليب Icon تسجيل 28 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 31 Icon سفير اليابان يرتدي الزي السعودي ويهنئ قيادة وشعب المملكة بالعام الجديد Icon المملكة تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف حاجزاً أمنياً في مدينة الإسماعيلية Icon الدفاع المدني: خذوا حذركم لاحتمالية هطول أمطار رعدية Icon في قبضة الأمن.. متورطون في إطلاق نار وسطو مسلح Icon الجوازات تطلق خدمة عرض وثيقة الجواز الرقمية عبر منصة أبشر Icon القبض على مواطن لعرضه مواد مخدرة في مواقع التواصل Icon أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد وسيول على 7 مناطق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
إجمالي حالات التعافي يرتفع لـ 814,671 حالة

39 إصابة جديدة بـ كورونا وتعافي 42 ووفاة واحدة

2023-01-02 الساعة 1:58
39 إصابة جديدة بـ كورونا وتعافي 42 ووفاة واحدة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين، تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»،

وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 42 حالة تعافٍ، بينما تم تسجل حالة وفاة واحدة.

قد يهمّك أيضاً
Img

صفقات عالمية مرتقبة بدوري روشن بعد رونالدو

Img

إيداع راتب ديسمبر في حسابات الموظفين

وبلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول إصابة 827,071 حالة، من بينها 2879 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 18 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة.

في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 814,671 حالة، وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9521 حالة وفاة.

أهمية الكمامة

وفي وقت سابق، شددت وزارة الصحة على أهمية ارتداء الكمامة خاصة لمصابي الإنفلونزا الموسمية لمنع انتقال العدوى.

وأوضحت أن الكمامة تعد الحاجز الوقائي الذي يقلل من الإصابة بالإنفلونزا ويقلل من انتشار الفيروس ويحمي المحيطين من الإصابة بالعدوى.

وأكدت وزارة الصحة أهمية ارتداء الكمامة للمصابين بالإنفلونزا الموسمية لحماية المحيطين من حولهم.

عيونك تكفي

وتابعت في حملتها التوعية “عيونك تكفي”، أنه في حالة إذا كنت مصابًا بالإنفلونزا الموسمية، فإن الكمامة تعد الحاجز الوقائي الذي يقلل من فرص الإصابة عن طريق تنفس الرذاذ وهو أحد أكثر طرق انتقال الإنفلونزا الموسمية خصوصًا أثناء الوجود في أماكن التجمعات والمنشآت الصحية، أو مع أشخاص تظهر عليهم أعراض الإصابة.

حملة توعوية

وكانت الصحة قد أطلقت حملة توعوية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية تحت شعار “اللحظة اللي ما تتمناها”، مستهدفة الفئات الأكثر تأثرًا بها مثل كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والمصابين بنقص المناعة، والحوامل، إضافة إلى العاملين بالقطاع الصحي، وعامة أفراد المجتمع، مؤكدةً أن التطعيم آمن ولا توجد له آثار جانبية تُذكر.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مجلة أمريكية: انتصار دبلوماسي جديد لـ السعودية...
تقارير

مجلة أمريكية: انتصار دبلوماسي جديد لـ السعودية...

تقارير
5 إرشادات للحماية عند هطول الأمطار والعواصف...
السعودية اليوم

5 إرشادات للحماية عند هطول الأمطار والعواصف...

السعودية اليوم
الطقس يغلق مهرجان الرياض للألعاب اليوم
السعودية اليوم

الطقس يغلق مهرجان الرياض للألعاب اليوم

السعودية اليوم
تفاصيل مقتل الضابط الأردني الدلابيح على يد...
العالم

تفاصيل مقتل الضابط الأردني الدلابيح على يد...

العالم
توقعات بأمطار رعدية على أبها حتى الـ...
السعودية اليوم

توقعات بأمطار رعدية على أبها حتى الـ...

السعودية اليوم
أشرف حكيمي مواليد مدريد يعطي إسبانيا الضربة...
آخر الاخبار

أشرف حكيمي مواليد مدريد يعطي إسبانيا الضربة...

آخر الاخبار
وليد الركراكي يحسم مصير حمدالله مع المغرب
الرياضة

وليد الركراكي يحسم مصير حمدالله مع المغرب

الرياضة
مشاهد لهطول أمطار غزيرة على جبل كرا...
السعودية اليوم

مشاهد لهطول أمطار غزيرة على جبل كرا...

السعودية اليوم