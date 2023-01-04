4 آلاف مبنى و500 ألف غرفة لاستيعاب مليوني حاج

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قال المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة، أسامة زيتوني، اليوم الجمعة: إن الإقبال من قبل الحجاج لتأجير المنازل هذا العام كبير جدًّا، لاسيما مع تكامل الأعداد لأنه أول موسم للحج بعد جائحة كورونا، تزامنًا مع مساعي استيعاب مليوني حاج.
فيديو | متحدث أمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني لـ #برنامج_120:
سيتم التصريح لـ 4 آلاف مبنى و500 ألف غرفة تستوعب مليوني حاج مخصصة لحجاج الخارج#الإخبارية pic.twitter.com/vynwMITDjK
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 27, 2023
وأوضح زيتوني، خلال مداخلة مع برنامج “120” على قناة الإخبارية”، أن الأمانة تستهدف التصريح لأربعة آلاف مبنى بإجمالي 500 ألف غرفة، تستوعب ما يقارب مليوني حاج.
وأضاف زيتوني أن هذه المنازل سيتم تخصيصها لشركات الحجاج من خارج المملكة.
وأشار إلى أنه يمكن تمديد الفترة اللازمة لإصدار التصاريح حتى تستكمل الأعداد، موضحًا أنه لا بد من توافر الاشتراطات والمواصفات المحددة في المواقع المخصصة لإسكان الحجاج، فهناك عماير مخصصة للحجاج وتختلف بأدوارها وهي المسموح لها بالتقديم للحصول على هذه التراخيص.
وكانت لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة، قد أعلنت قبل عدة أيام عن بدء استقبال التصاريح للمواطنين الراغبين في تأجير منازلهم للحجاج.