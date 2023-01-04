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أبرزها غياب الحوار الأسري

4 أسباب لاستمرار الخلافات الزوجية وطرق التغلب عليها

2023-01-01 الساعة 11:21
4 أسباب لاستمرار الخلافات الزوجية وطرق التغلب عليها
المواطن - فريق التحرير

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أشار مجلس شؤون الأسرة، إلى وجود 4 أسباب تشعل الخلافات الزوجية، في وقت يؤدي فيه الزوجان واجباتهما الأساسية لتحقيق الاستقرار بالبحث المستمر عن نقاط التقارب والتوافق بينهما.

وأوضح شؤون الأسرة عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” 4 أسباب وراء الخلافات التي تحدث بين الزوجين وهي:

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أسباب الخلافات:

1ـ ضعف مشاركة الاهتمامات وتقدير الطموح.

2- انعدام أواصر التواصل والحوار الأسري.

3- غياب القناعة ونمو المقارنات بما لدى الآخرين.

4- الإهمال وفقدان الموازنة بين الأسرة والعمل والأصدقاء.

ونصح المجلس أنه لتكوين أسرة حيوية وعلاقة متماسكة، يجب الالتزام بالآتي:

لتكوين أسرة متماسكة:

1 ـ التنازل وتقبل جوهر الشخصيات المغايرة.

2- الاتفاق على جو أسري مشترك ومريح.

3- الإيمان بأن التنوع حيوي ويقوي العلاقة.

 

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