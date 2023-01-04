4 أسس لاحتساب رسوم التراخيص البلدية

رفع معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بمنح وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان صلاحية تحديد أساس احتساب رسوم إصدار التراخيص البلدية.

4 أسس

وأكد الحقيل، أن القرار يشمل الرسوم المنصوص عليها من جدول رسوم الخدمات البلدية على أساس (يومي، أسبوعي، شهري، سكني)، على ألا يتجاوز الحد الأقصى المقرر في الجدول.

وأشار معاليه إلى أن القرار يهدف إلى تسهيل ممارسة الأعمال للأنشطة الاقتصادية، ومن المتوقع أن ينعكس إيجاباً على ممارسة الأنشطة والفعاليات الموسمية، وبما يُسهم في تنمية مدن المملكة وجودة الحياة لسكانها.