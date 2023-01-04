4 أضرار شديدة الخطورة لـ الخلطات الشعبية

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حذر د. عبدالله الذيابي، استشاري باطنية وطبيب جهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض، من خطورة الخلطات الشعبية.
وقال د. عبدالله الذيابي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر: إن الخلطات الشعبية مرتبطة بالعديد من المخاطر، أبرزها:
– فشل الكبد
– التلوث بمواد ضارة
– التخزين السيئ يؤدي الى تكاثر البكتريا والفطريات
– قد تكون مغشوشة بأدوية
في وقت سابق، حذرت جمعية حماية المستهلك من المواد التجميلية المصنعة من الأعشاب والخلطات الشعبية مجهولة المصدر؛ لاحتوائها على الكورتيزون والزئبق اللذين يتسببان في مشاكل صحية عديدة، من أهمها السكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى.
وقال الدكتور علي آل سويدان لـ”المواطن“: إن وصفات الخلطات العشبية يكثر في غالبيتها مزجها بأدوية بجرعات غير محسوبة، وغالبًا ما تحتوي على الكورتيزون المادة التي تدفع بالجلد إلى الشيخوخة المبكرة، مشيرًا إلى أنه رأى حالات كثيرة أثرت فيها هذه الخلطات بعضهم أصيب بالتهابات جلدية خطيرة نتيجة نقص المناعة التي تسببه هذه الخلطات ذات الأثر المؤقت الزائل مع ضرر كبير دائم.