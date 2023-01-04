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لتقوية وتعزيز المناعة

4 أطعمة وفيتامينات ضرورية في فصل الشتاء

2023-01-29 الساعة 12:52
4 أطعمة وفيتامينات ضرورية في فصل الشتاء
المواطن - فريق التحرير

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ينصح الأطباء بأهمية تناول بعض الفيتامينات الضرورية للجسم في فصل الشتاء، والتي تعمل على مقاومة البرد والشعور بالتعب وتعزيز وتقوية المناعة، كما تعزز صحة العظام، وتحسن حالة الجسم، خاصة في فترات الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا.

– معدن المغنيسيوم

ويوضح الأطباء، أن المغنيسيوم من المعادن الضرورية لمواجهة برد الشتاء، وكذلك التوتر والاكتئاب؛ إذ يدخل المغنيسيوم في العديد من العمليات الحيوية بجسم الإنسان، فهو يشارك في أكثر من 300 تفاعل كيميائي، كما يعمل على نقل النبضات العصبية والعمل الطبيعي للجهاز العصبي.

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ويساعد المغنيسيوم في استرخاء عضلات الجسم، ويعمل على إنتاج الطاقة داخل الخلايا، كما يسهم في التقليل من الشعور بالتعب، وفقا لموقع “ويب طب”.

ومن مصادر المغنيسيوم الطبيعية الحبوب الكاملة، الفواكه الجافة (اللوز، الجوز، البندق)، القطاني والسبانخ، الأفوكادو والشوكولاتة، الأسماك وفواكه البحر، اللحوم الحمراء، مشتقات الحليب.

– الحديد وتقوية المناعة

كذلك يعد الحديد من العناصر الأساسية والضرورية لجسم الإنسان؛ فهو يدخل في تركيب هيموجلوبين الدم الذي يسمح بنقل الأوكسجين إلى أجزاء الجسم كافة، وفي حالة نقص الحديد أو ما يسمى “فقر الدم”، يشعر الإنسان بتعب شديد وضعف في جهاز المناعة.

ومن أهم مصادر الحديد اللحوم البيضاء والحمراء، الكبد، الأسماك، البقوليات (الفول، الفاصولياء، العدس، البازلاء الجافة)، الحبوب الكاملة (الأرز، القمح، الشوفان)، الفواكه الجافة، البيض، منتجات الألبان.

– مادة الزنك

الزنك يعد أيضا معدن مهم، ويلعب دورًا حيويًا في إنتاج العديد من الإنزيمات داخل جسم الإنسان، ويعمل على تحسين الجهاز المناعي، ويساعد في إمداد الجسم بالطاقة.

ويوجد الزنك في اللحوم الحمراء، لحوم الدواجن، الكبد، الأسماك مثل المحار، القمح، القطاني، الجوز، الشاي.

– الأحماض الدهنية

ينصح خبراء الصحة، بأهمية تناول الأحماض الدهنية لها دور فعال في توازن الجهاز العصبي؛ فهي منظم جيد للقلق والمزاج العام، وهي أحد العناصر الحيوية في إنتاج كريات الدم البيضاء التي تنتج الأجسام المضادة، كما أنها مضادة للالتهابات.

ومن أهم مصادر الأحماض الدهنية (أوميجا 3) الأسماك (التونة، السردين، السلمون)، البذور الزيتية، البيض، اللحوم، بذور الكتان.

– فيتامين (د) ومصادره

يؤكد خبراء الصحة، أن فيتامين د له دور رئيسي في تنظيم إنتاج الكالسيوم بالجسم، كما يعمل على زيادة نشاط الكريات البيضاء والقضاء على البكتيريا، وإنتاج مواد مضادة للعدوى ومضادة للالتهابات.

ويوجد فيتامين (د) في الأسماك الدهنية (الإسقمري، السردين، السلمون)، الكبد، صفار البيض.

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