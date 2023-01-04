حذر الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب، من 4 أعراض تشير إلى ارتجاع الحمض من المعدة إلى المريء.

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وأردف استشاري وأستاذ أمراض القلب، أن ارتجاع الحمض من المعدة إلى المريء يمكن أن يسبب بعض الأعراض منها ألم في الصدر، وضيق في التنفس.

وأشار إلى أن الأعراض تشمل أيضًا عدم انتظام في نبضات القلب، وانقطاع النوم باختناق في التنفس.

الأسباب

وكانت مدينة الملك فهد الطبية قد أوضحت أن مرض الارتجاع المريئي، يحدث بسبب رجوع المعدة ومحتوياتها إلى المريء، ما يتسبب في الشعور بألم حارق خلف عظمة الصدر، وتكرار ذلك يستوجب زيارة الطبيب.

وأشارت في إنفوجراف على صفحتها الرسمية بتويتر إلى أن عوامل خطورة الارتجاع المريئي تتمثل في: السمنة، والتدخين، والحمل، وفتق الحجاب الحاجز.

كما لفتت إلى أن أهم الأعراض تتمثل في: الشعور بألم وحرقة في الصدر، والشعور بطعم حامض في الفم، والفواق (الحازوقة)، وسوء رائحة الفم.

وحذرت من مهيجات الارتجاع المريئي؛ موضحة أن أهمها: القلق والإجهاد، وتناول المنتجات الحمضية والطماطم، وتناول الوجبات الكبيرة والأطعمة الدسمة والمقلية، بالإضافة لشرب المشروبات التي تحتوي على كافيين.