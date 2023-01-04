Icon

إتاحة سداد رسوم الحج على دفعات متباعدة لأول مرة Icon 135 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني Icon ذا هيل: يجب التخلص من الغطرسة الأمريكية وطلب المساعدة السعودية Icon الدفاع المدني يعلن فتح باب القبول للنساء على رتبة جندي Icon 4 أيام تفصلنا عن صرف دعم حساب المواطن للدفعة 62 Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم Icon وظائف بمجلس الضمان الصحي في عدة تخصصات Icon في استطلاع للنخبة شارك فيه مسؤولون أمريكيون.. محمد بن سلمان شخصية العام عربيًّا Icon اعتماد مشاركة جميع أندية دوري روشن بدوري الرديف الموسم المقبل Icon اتفاقية ثلاثية للتعاون المشترك وإطلاق برنامج للتمكين الاقتصادي في اليمن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

صحة وطب‎
حصاد اليوم
منها انقطاع النوم باختناق في التنفس

4 أعراض تشير إلى ارتجاع الحمض من المعدة إلى المريء

2023-01-06 الساعة 12:33
4 أعراض تشير إلى ارتجاع الحمض من المعدة إلى المريء
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حذر الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب، من 4 أعراض تشير إلى ارتجاع الحمض من المعدة إلى المريء.

التفاصيل

وأردف استشاري وأستاذ أمراض القلب، أن ارتجاع الحمض من المعدة إلى المريء يمكن أن يسبب بعض الأعراض منها ألم في الصدر، وضيق في التنفس.

قد يهمّك أيضاً
Img

أتلتيكو مدريد يستعيد توازنه

Img

مانشستر يونايتد يصعد للمربع الذهبي في الدوري الإنجليزي

وأشار إلى أن الأعراض تشمل أيضًا عدم انتظام في نبضات القلب، وانقطاع النوم باختناق في التنفس.

الأسباب

وكانت مدينة الملك فهد الطبية قد أوضحت أن مرض الارتجاع المريئي، يحدث بسبب رجوع المعدة ومحتوياتها إلى المريء، ما يتسبب في الشعور بألم حارق خلف عظمة الصدر، وتكرار ذلك يستوجب زيارة الطبيب.

وأشارت في إنفوجراف على صفحتها الرسمية بتويتر إلى أن عوامل خطورة الارتجاع المريئي تتمثل في: السمنة، والتدخين، والحمل، وفتق الحجاب الحاجز.

كما لفتت إلى أن أهم الأعراض تتمثل في: الشعور بألم وحرقة في الصدر، والشعور بطعم حامض في الفم، والفواق (الحازوقة)، وسوء رائحة الفم.

وحذرت من مهيجات الارتجاع المريئي؛ موضحة أن أهمها: القلق والإجهاد، وتناول المنتجات الحمضية والطماطم، وتناول الوجبات الكبيرة والأطعمة الدسمة والمقلية، بالإضافة لشرب المشروبات التي تحتوي على كافيين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السديس في جولة ميدانية: قدموا أفضل الخدمات...
السعودية اليوم

السديس في جولة ميدانية: قدموا أفضل الخدمات...

السعودية اليوم
عشاق سيبيريا يسبحون في الماء المتجمد
غرائب

عشاق سيبيريا يسبحون في الماء المتجمد

غرائب
قناة السويس ستظل تحت السيادة المصرية
حصاد اليوم

قناة السويس ستظل تحت السيادة المصرية

حصاد اليوم
روسيا تدرس خفض إنتاجها النفطي بنسبة 7%
تقارير

روسيا تدرس خفض إنتاجها النفطي بنسبة 7%

تقارير
إيراني يسقط عمامة رجل دين ويضع المشنقة...
العالم

إيراني يسقط عمامة رجل دين ويضع المشنقة...

العالم
8 حقوق وواجبات عند صيانة مركبتك
السعودية اليوم

8 حقوق وواجبات عند صيانة مركبتك

السعودية اليوم
طيران ناس يتسلم طائرتي إيرباص A330 لخدمة...
السعودية اليوم

طيران ناس يتسلم طائرتي إيرباص A330 لخدمة...

السعودية اليوم
ولي العهد يطلق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية
السعودية اليوم

ولي العهد يطلق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية

السعودية اليوم