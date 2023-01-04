4 أعراض للإصابة بـ الانسداد الرئوي المزمن

كشف تجمع الشرقية الصحي، اليوم الأحد، عن أعراض الانسداد الرئوي المزمن، والذي يعد من المشكلات الصحية التي تحدث في موسم الشتاء.

وذكر تجمع الشرقية الصحي عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، 4 أعراض للانسداد الرئوي المزمن وهي:

أعراضه:

1ـ السعال المزمن.

2ـ صعوبة في التنفس.

3ـ الإعياء والتعب.

4ـ التهاب الجهاز التنفسي .

الانسداد الرئوي المزمن:

هو مجموعة من أمراض الرئة الالتهابية المزمنة التي تؤدي إلى إعاقة تدفق الهواء من الرئتين ويصعب معه التنفس.

وبرغم من أن داء الانسداد الرئوي المزمن مرض تقدمي يتفاقم بمرور الوقت لكنه قابل للعلاج، ويستطيع معظم الأشخاص المصابين أن يسيطروا جيدًا على الأعراض ويتحكموا في جودة حياتهم، فضلًا عن تقليل مخاطر التعرض للحالات المرضية المصاحبة الأخرى.