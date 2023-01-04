4 أهداف في شوط واحد .. تعادل مثير بين فريق موسم الرياض وسان جيرمان

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انتهى الشوط الأول المثير من مباراة كأس موسم الرياض بين فريقي موسم الرياض ونجوم باريس سان جيرمان الفرنسي بالتعادل بنتيجة هدفين لكل فريق.
التعادل من الدون 🔥🔥#كاس_موسم_الرياض#RiyadhSeasonCup pic.twitter.com/ZNi67NOy01قد يهمّك أيضاً
— موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) January 19, 2023
وكان الأرجنتيني ليونيل ميسي سجل الهدف الأول لـ سان جيرمان بالدقيقة الثانية بعد تمريرة متقنة من نيمار، ثم سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف التعادل لفريق موسم الرياض من ركلة جزاء في الدقيقة الـ34.
ثم بعدها أضاف البرازيلي ماركينيوس الهدف الثاني لفريق العاصمة الفرنسية مستغلًّا خطأ في التمركز الدفاعي للاعبي الفريق المكون من نجوم الهلال والنصر.
وواصل رونالدو تألقه مسجلًا الهدف الثاني بعد متابعة مميزة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.
وتُقام المباراة على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.
Suiii 🔥🔥🔥#كاس_موسم_الرياض #RiyadhSeasonCup pic.twitter.com/3azBbE3jPn
— موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) January 19, 2023