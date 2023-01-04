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4 أهداف في شوط واحد .. تعادل مثير بين فريق موسم الرياض وسان جيرمان

2023-01-19 الساعة 9:16
4 أهداف في شوط واحد .. تعادل مثير بين فريق موسم الرياض وسان جيرمان
المواطن - فريق التحرير

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انتهى الشوط الأول المثير من مباراة كأس موسم الرياض بين فريقي موسم الرياض ونجوم باريس سان جيرمان الفرنسي بالتعادل بنتيجة هدفين لكل فريق.

وكان الأرجنتيني ليونيل ميسي سجل الهدف الأول لـ سان جيرمان بالدقيقة الثانية بعد تمريرة متقنة من نيمار، ثم سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف التعادل لفريق موسم الرياض من ركلة جزاء في الدقيقة الـ34.

مباراة فريق موسم الرياض ضد باريس سان جيرمان
المصدر – @RiyadhSeason

ثم بعدها أضاف البرازيلي ماركينيوس الهدف الثاني لفريق العاصمة الفرنسية مستغلًّا خطأ في التمركز الدفاعي للاعبي الفريق المكون من نجوم الهلال والنصر.

وواصل رونالدو تألقه مسجلًا الهدف الثاني بعد متابعة مميزة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.

وتُقام المباراة على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

مباراة فريق موسم الرياض ضد باريس سان جيرمان
المصدر – @SPA_Spor

 

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