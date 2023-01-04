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مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2023

4 اتفاقيات لتحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن

2023-01-08 الساعة 8:22
4 اتفاقيات لتحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن
المواطن - فريق التحرير

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تشارك الهيئة العامة للأوقاف، غدًا الاثنين، في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2023 إكسبو الحج المقام في جدة، والذي تنظمه وزارة الحج والعمرة تحت شعار الجودة منظومة الخدمات خلال الفترة من 16- 19 جمادى الآخرة الجاري، برعاية الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة.

وتهدف الهيئة العامة للأوقاف في مشاركتها في مؤتمر الحج والعمرة إلى إبراز جهود وأثر الأوقاف ومنظمات القطاع غير الربحي في خدمة ضيوف الرحمن، ودورها البارز في الإسهام في تحسين تجربة ضيوف الرحمن وإبراز دورها في صناعة الفرص التطوعية وتفعيل دور المتطوعين في خدمة ضيوف الرحمن وتحقيق الجودة المطلوبة في الخدمات المقدمة وزيادة الإنفاق لتحسين وتطوير مساهمة العمل الوقفي والخيري من خلال تبني المبادرات ودعم المشاريع بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، وتعزير أثرها ومساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي.

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 دور الأوقاف والقطاع غير الربحي في مجال الحج والعمرة

وتشارك الهيئة في جلسة حوارية بعنوان دور الأوقاف والقطاع غير الربحي في مجال الحج والعمرة، تستعرض خلالها تجربة الأوقاف في تصميم وتطوير عدد من المنتجات والبرامج والمشاريع التنموية والخدمية الموجهة لضيوف الرحمن بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة وغيرها من الجهات، وبمشاركة عدد من ممثلي القطاعات ذات الصلة بالقطاع الوقفي، ومن بينها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت، والبنك الإسلامي للتنمية، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ومؤسسة سليمان الراجحي الأهلية.

4 اتفاقيات

وتوقع الهيئة العامة للأوقاف ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض الحج والعمرة 4 اتفاقيات مع عدد من المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، حيث ستوقع الهيئة اتفاقية تعاون مع مؤسسة نسك الخيرية للحج والعمرة لتنفيذ مشروع تطبيق وبطاقة الحاج الذكي.

كما ستوقع الهيئة اتفاقيتي منح مع قوات أمن الحرم وجمعية غوث للتوعية والإنقاذ لدعم ومتابعة مشروع نظام التوجيه الإلكتروني في الحرم المكي، إضافة إلى توقيع اتفاقية رابعة مع وقف البلد الحرام الخيري لتعظيم الاستفادة من لحوم الهدي والأضاحي.

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