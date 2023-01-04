4 حوادث كونية في عام 2023

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كشف خبير الأرصاد والأحوال الجوية د. خالد الزعاق، أهم الحوادث الكونية التي ستحدث في عام 2023.
أهم الحوادث الكونية التي ستحدث في #عام_2023
pic.twitter.com/DaDkXVDczLقد يهمّك أيضاً
— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) January 1, 2023
وقال الزعاق خلال برنامجه على قناة العربية، اليوم الأحد: إن عام 2023 سيشهد خسوفين وكسوفين.
وتابع: يوم الخميس 20 إبريل سيحدث كسوف خليط للشمس، ولا يشاهد في سماء المملكة، ويوم السبت 14 أكتوبر سيحدث كسوف حلقي للشمس ولا يشاهد في المملكة أيضًا.
واستطرد: يوم الجمعة 5 مايو سيحدث خسوف كاذب للقمر، ويشاهد في سماء المملكة، ويوم السبت 28 أكتوبر سيحدث خسوف جزئي للقمر وسيشاهد في سماء المملكة.
ولفت الزعاق إلى أن سنة 2023 تعد سنة بسيطة، أي أن عدد أيامها 365 يومًا، وعلى هذا الأساس شهر فبراير سيكون 28 يومًا، مشيرًا إلى أن السنة البسيطة تنتهي في نفس اليوم التي بدأت فيه أي أنها كما بدأت يوم الأحد ستنتهي يوم الأحد.
وأضاف: السنة الميلادية سنة شمسية، تعتمد على دورة الشمس الظاهرية حول الأرض، فالشمس تعود إلى نفس النقطة التي انطلقت منها كل 365 وربع يوم، والسنة الميلادية سميت بهذا نسبة إلى سيدنا المسيح ابن مريم عليه السلام.