4 خطوات لتعديل نوع الدرس لـ النمط المتزامن

كشفت إدارة تعليم المنطقة الشرقية، عن طريقة تعديل نوع الدرس أثناء التعليم عن بُعد من النمط غير المتزامن إلى النمط المتزامن.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان عدد من إدارات التعليم بمناطق المملكة، استمرار الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي، حيث تفاعل الطلاب والطالبات مع المعلمين والمعلمات خلال الدراسة الافتراضية.

خطوات تعديل نوع الدرس

وتتضمن خطوات تعديل نوع الدرس أثناء التعليم عن بُعد من النمط غير المتزامن إلى النمط المتزامن التالي:

1- الدخول للجدول الدراسي من خلال أداة الجدول الدراسي في القائمة الرئيسية، ثم الضغط على الدرس المراد تعديله.

2- الضغط على أيقونة “تعديل محتويات الدرس”.

3- تحديد الخيار “افتراضي متزامن (يستلزم حضور الطالب والمعلم).

4- الضغط على أيقونة “حفظ وإنهاء” الموجودة في آخر الصفحة التالية.

ولفتت إلى أنه عند إعادة ضبط إعدادات الجدول الدراسي من قبل مدير أو مديرة المدرسة، سيتم حذف تحضير الدروس المعدة في الجدول الدراسي للأيام التالية.