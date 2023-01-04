4 خطوات لـ إحاطة التجارة بالجمعية العامة للشركات

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أوضحت وزارة التجارة خطوات إحاطة الوزارة بالجمعية العامة، للشركات، المساهمة، والمساهمة المبسطة.
وأشارت الوزارة في تغريدة على الحساب الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، إلى 4 خطوات كما يلي:
يذكر أن وزارة التجارة وهيئة السوق المالية أعلنت بدءَ سريان نظام الشركات الجديد ولوائحه التنفيذية وتطبيقه ابتداءً من 19 يناير 2023م.
وأكدت الوزارة والهيئة إسهام النظام الجديد في تمكين الشركات من النمو والتوسع ومعالجة التحديات ومواكبة التطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة على الأصعدة كافة؛ تحقيقًا لأهداف ومبادرات برامج رؤية المملكة 2030.