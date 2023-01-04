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4 شروط لمشاركة كريستيانو رونالدو ضد الطائي

2023-01-04 الساعة 8:35
4 شروط لمشاركة كريستيانو رونالدو ضد الطائي
المواطن - محمد سمعه

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يترقب جمهور النصر، أول مباراة سيشارك فيها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع أصفر الرياض، بعد التعاقد معه كصفقة انتقال حر حتى عام 2025.

وكان النجم البرتغالي قال أمس في المؤتمر الصحفي خلال حفل تقديمه لوسائل الإعلام والجماهير في ملعب مرسول بارك : “أتمنى المشاركة في مباراة الخميس ولكن القرار بيد المدرب رودي جارسيا”.

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وكشف القانوني الرياضي أحمد الشيخي عن 4 شروط لمشاركة رونالدو غدًا أمام الطائي حيث قال عبر حسابه في “تويتر” : ” أولًا لابد من استلام البرازيلي جوليانو كافة مستحقاته ورفع عقوبة الفيفا لعقوبة المنع، ثانيًا إصدار وزارة الرياضة شهادة الكفاءة المالية لـ النصر، ثالثًا أن تكون بطاقة رونالدو الدولية خالية من العقوبة الانضباطية المفروضة بإنجلترا، رابعًا إنهاء لجنة الاحتراف الإجراءات الإدارية لتسجيله”.

تعليق كريستيانو رونالدو

وكان النجم البرتغالي علق على انضمامه لـ النصر قائلًا: “انضمامي إلى النصر كان أفضل قرار اتخذته وأسرتي دعمتني وسعيدة بالقدوم إلى الرياض”.

وأضاف: “جئت إلى النصر لأفوز وأحطم أرقامي القياسية، وسعيد بمعرفة ثقافة النادي والمملكة، وسعيد أيضًا بالترحيب السعودي بي منذ وصولي أمس، هذا شيء رائع ويدفعني لتقديم أفضل ما لدي من أجل الفريق والجماهير”.

كريستيانو رونالدو بقميص النصر

موقع Transfer News Live الشهير فصّل راتب كريستيانو رونالدو مع النصر سنويًّا وشهريًّا وأسبوعيًّا، حيث سيتقاضى أيقونة المنتخب البرتغالي سنويًّا من أصفر الرياض 780 مليون ريال أي ما يُعادل 194 مليون يورو، وشهريًّا 65 مليون ريال، وأسبوعيًّا 15 مليون ريال، ومليوني ريال و100 ألف في اليوم الواحد، و87 ألف و500 ريال في الساعة الواحدة.

كريستيانو رونالدو بقميص النصر

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