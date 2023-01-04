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تغطية الساقين واستخدام الكريمات الطاردة

4 طرق لتجنب النواقل المُسببة للأمراض خلال الأمطار

2023-01-03 الساعة 10:08
4 طرق لتجنب النواقل المُسببة للأمراض خلال الأمطار
المواطن - فريق التحرير

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قدمت مدينة الملك سعود الطبية، إرشادات لتجنب النواقل المسببة للأمراض، والتي تنتشر بسبب تجمعات مياه الأمطار التي تشهدها معظم المناطق بالمملكة.

نواقل الأمراض

وقالت سعود الطبية على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” إن الأمطار تعد بيئة مناسبة لتجمع النواقل المسببة للأمراض مثل البعوض والقراد والبق والذباب، موضحة أنها عبارة عن كائنات حية تنقل العوامل الممرضة والطفيليات من شخص أو حيوان مُصاب إلى آخر وتؤدي للإصابة بحمى الضنك والملاريا، ويكثر انتشارها في الفترات الممطرة.

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إرشادات لتجنب النواقل

ونشرت عبر حسابها الرسمي، إنفوجراف يوضح بعض الإرشادات التي تساعد في تجنب التعرض لهذه النواقل ومن بينها:

1 ـ ارتداء الملابس ذات الأكمام الطويلة.

2 ـ تغطية الساقين بالأماكن التي تنتشر بها الحشرات.

3 ـ استخدام الكريمات الطاردة لها.

4 ـ وضع شبك ضيق الفتحات على الأبواب والنوافذ لمنع دخول الحشرات.

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