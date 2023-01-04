4 غيابات تربك النصر في ظهور رونالدو الأول

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يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من غيابات عديدة قبل مباراة الاتفاق اليوم، التي ستشهد الظهور الرسمي الأول للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
ويلعب النصر ضد الاتفاق، اليوم الأحد عند الساعة 8:30 مساء، على ملعب مرسول بارك في الرياض، وذلك في ختام منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.
وقبل مباراة اليوم، يحتل العالمي المركز الثاني مؤقتًا في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 30 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في المركز العاشر برصيد 16 نقطة.
ويتوقع أن يُشارك رونالدو في التشكيل الأساسي للنصر ضد الاتفاق اليوم، بعد غيابه عن المباراتين الماضيتين، بسبب عقوبة الإيقاف التي كانت موقعة عليه خلال تواجده مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.
وكان رونالدو قد ظهر في الملاعب السعودية للمرة الأولى، يوم الخميس الماضي، حيث شارك مع فريق النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان في كأس موسم الرياض، وسجل هدفين، في المباراة التي حسمها الفريق الفرنسي بنتيجة 5/4.
وفي الوقت الذي تنتظر فيه الجماهير الظهور الأول لرونالدو، يُعاني النصر من غيابات عديدة، حيث يفقد الفريق، حارسه الأساسي الكولومبي دافيد أوسبينا بعد إصابته بكسر في المرفق؛ وخضوعه لعملية جراحية.
كما يغيب عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الإيفواري غيسلان كونان والإسباني ألفارو جونزاليس، بسبب الإصابة، فيما لن يتمكن البرازيلي لويس جوستافو من المشاركة بسبب تراكم البطاقات.