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خلال مواجهة الاتفاق بالدوري

4 غيابات تربك النصر في ظهور رونالدو الأول

2023-01-22 الساعة 3:15
4 غيابات تربك النصر في ظهور رونالدو الأول
المواطن - فريق التحرير

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يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من غيابات عديدة قبل مباراة الاتفاق اليوم، التي ستشهد الظهور الرسمي الأول للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

النصر في مواجهة الاتفاق

ويلعب النصر ضد الاتفاق، اليوم الأحد عند الساعة 8:30 مساء، على ملعب مرسول بارك في الرياض، وذلك في ختام منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

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وقبل مباراة اليوم، يحتل العالمي المركز الثاني مؤقتًا في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 30 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في المركز العاشر برصيد 16 نقطة.

النصر
لاعبو النصر – المصدر spl

ظهور رونالدو وسط غيابات عديدة

ويتوقع أن يُشارك رونالدو في التشكيل الأساسي للنصر ضد الاتفاق اليوم، بعد غيابه عن المباراتين الماضيتين، بسبب عقوبة الإيقاف التي كانت موقعة عليه خلال تواجده مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

وكان رونالدو قد ظهر في الملاعب السعودية للمرة الأولى، يوم الخميس الماضي، حيث شارك مع فريق النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان في كأس موسم الرياض، وسجل هدفين، في المباراة التي حسمها الفريق الفرنسي بنتيجة 5/4.

رونالدو
رونالدو

وفي الوقت الذي تنتظر فيه الجماهير الظهور الأول لرونالدو، يُعاني النصر من غيابات عديدة، حيث يفقد الفريق، حارسه الأساسي الكولومبي دافيد أوسبينا بعد إصابته بكسر في المرفق؛ وخضوعه لعملية جراحية.

كما يغيب عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الإيفواري غيسلان كونان والإسباني ألفارو جونزاليس، بسبب الإصابة، فيما لن يتمكن البرازيلي لويس جوستافو من المشاركة بسبب تراكم البطاقات.

اصابة حارس النصر أوسبينا
إصابة أوسبينا – المصدر @SPL

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