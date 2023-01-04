4 فئات مشمولة بـ دعم المتعثرين عن سداد أجرة المسكن

أوضح مدير إدارة برنامج دعم المتعثرين، راكان المطيري، أن الدعم الخاص بالمتعثرين عن سداد أجرة المسكن يشمل 4 فئات.

وقال المطيري في مداخلة لقناة الإخبارية، هذه الفئات هي: أسر المتوفّى وأسرة السجين والمريض وضعيف القدرة المادية، مشيرًا إلى أن اللجنة ستحدد مقدار الدعم.

الفئات مشمولة بالدعم

ولفت المطيري إلى أن تلك الفئات مشمولة بالدعم بناء على قرار مجلس الوزراء، على أن يكون الدعم بناء على موافقة لجنة مشكلة من خمس جهات حكومية.

يذكر أن برنامج دعم المتعثرين عن سداد أجرة المسكن “دعم الإيجار” يقدم الدعم للمتعثرين الموثقة عقودهم عبر الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار “إيجار”، بسداد المبالغ المادية المتعثرة آلياً عبر الخدمات الإلكترونية المشتركة مع وزارة العدل، تحت إشراف وكالة الوزارة للقطاع الثالث والمشاركة المجتمعية.