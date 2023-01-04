Icon

موجز “المواطن” ليوم الاثنين 9 يناير Icon لحظات عصيبة عاشها ركاب طائرة روسية بعد انفتاح الباب الخلفي Icon السديس: إستراتيجية الرئاسة التشغيلية هدفها الوصول للحرم الذكي Icon الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس السنغال في ضحايا تصادم حافلتين Icon صنع في مكة والمدينة يعكس الهوية الصناعية ويعزز نفاذ المنتجات الوطنية عالميًّا Icon انتشال شخص غرق في مستنقع مائي بوادي ذهبان Icon إيداع دعم الدفعة الـ 62 من حساب المواطن بعد ساعات Icon تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة ومدارس حفر الباطن Icon اعرف قيمة حساب المواطن قبل إيداع الدفعة 62 Icon وظائف شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بناء على قرار مجلس الوزراء

4 فئات مشمولة بـ دعم المتعثرين عن سداد أجرة المسكن

2023-01-10 الساعة 12:03
4 فئات مشمولة بـ دعم المتعثرين عن سداد أجرة المسكن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أوضح مدير إدارة برنامج دعم المتعثرين، راكان المطيري، أن الدعم الخاص بالمتعثرين عن سداد أجرة المسكن يشمل 4 فئات.

وقال المطيري في مداخلة لقناة الإخبارية، هذه الفئات هي: أسر المتوفّى وأسرة السجين والمريض وضعيف القدرة المادية، مشيرًا إلى أن اللجنة ستحدد مقدار الدعم.

الفئات مشمولة بالدعم

ولفت المطيري إلى أن تلك الفئات مشمولة بالدعم بناء على قرار مجلس الوزراء، على أن يكون الدعم بناء على موافقة لجنة مشكلة من خمس جهات حكومية.

يذكر أن برنامج دعم المتعثرين عن سداد أجرة المسكن “دعم الإيجار” يقدم الدعم للمتعثرين الموثقة عقودهم عبر الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار “إيجار”، بسداد المبالغ المادية المتعثرة آلياً عبر الخدمات الإلكترونية المشتركة مع وزارة العدل، تحت إشراف وكالة الوزارة للقطاع الثالث والمشاركة المجتمعية.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب يتألق بأرقام مميزة هذا الموسم
آخر الاخبار

الشباب يتألق بأرقام مميزة هذا الموسم

آخر الاخبار
الإماراتي ملهم الراشدي يحصد المركز الأول في...
السعودية اليوم

الإماراتي ملهم الراشدي يحصد المركز الأول في...

السعودية اليوم
بشرى سارة لمحبي هواتف سامسونج
حصاد اليوم

بشرى سارة لمحبي هواتف سامسونج

حصاد اليوم
وزير الإسكان: ندرس نزع ملكية المساكن الموجودة...
السعودية اليوم

وزير الإسكان: ندرس نزع ملكية المساكن الموجودة...

السعودية اليوم
تناقص الحشرات على لوحات السيارات يثير القلق
غرائب

تناقص الحشرات على لوحات السيارات يثير القلق

غرائب
الإطاحة بمقيم بحوزته 5.5 كجم ميثامفيتامين مخدر
أخبار أمنية

الإطاحة بمقيم بحوزته 5.5 كجم ميثامفيتامين مخدر

أخبار أمنية
الأمن العام: إحضار المستندات المطلوبة عند السفر...
السعودية اليوم

الأمن العام: إحضار المستندات المطلوبة عند السفر...

السعودية اليوم
أنمار الحائلي يُعلن عن مفاجأة سارة لجماهير...
الرياضة

أنمار الحائلي يُعلن عن مفاجأة سارة لجماهير...

الرياضة