4 فئات مشمولة بـ دعم المتعثرين عن سداد أجرة المسكن

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أوضح مدير إدارة برنامج دعم المتعثرين، راكان المطيري، أن الدعم الخاص بالمتعثرين عن سداد أجرة المسكن يشمل 4 فئات.
فيديو | مدير إدراة دعم المتعثرين راكان المطيري: 4 فئات يشملهم الدعم وهم أسر المتوفى والسجين والمريض وضعيف القدرة المادية وستحدد اللجنة مقدار الدعم#الإخبارية pic.twitter.com/XLgRNuSXa1قد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 9, 2023
وقال المطيري في مداخلة لقناة الإخبارية، هذه الفئات هي: أسر المتوفّى وأسرة السجين والمريض وضعيف القدرة المادية، مشيرًا إلى أن اللجنة ستحدد مقدار الدعم.
ولفت المطيري إلى أن تلك الفئات مشمولة بالدعم بناء على قرار مجلس الوزراء، على أن يكون الدعم بناء على موافقة لجنة مشكلة من خمس جهات حكومية.
يذكر أن برنامج دعم المتعثرين عن سداد أجرة المسكن “دعم الإيجار” يقدم الدعم للمتعثرين الموثقة عقودهم عبر الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار “إيجار”، بسداد المبالغ المادية المتعثرة آلياً عبر الخدمات الإلكترونية المشتركة مع وزارة العدل، تحت إشراف وكالة الوزارة للقطاع الثالث والمشاركة المجتمعية.