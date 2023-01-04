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في افتتاح الجولة الـ12

4 مباريات غدًا بدوري روشن السعودي

2023-01-04 الساعة 1:48
4 مباريات غدًا بدوري روشن السعودي
المواطن - فريق التحرير

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تنطلق منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي، مساء يوم غد الخميس، بـ4 مباريات قوية، وسط صراع قوي لحصد الثلاث نقاط.

مباريات الغد

وتنطلق مباريات الغد في دوري روشن السعودي عند الساعة 3:30 مساء بمواجهة ضمك والرائد على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ويواجه النصر فريق الطائي عند السادسة مساء على ملعب مرسول بارك.

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النصر
لاعبو النصر – المصدر spl

وتُقام مباراتان عند الساعة 8:30 مساء، حيث يلعب الاتحاد ضد الهلال على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة ضد نظيره الشباب، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في مكة المكرمة.

الشباب
لاعبو الشباب – المصدر @AlShababSaudiFC

ترتيب دوري روشن السعودي

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي قبل انطلاق الجولة الـ12، كالتالي؛ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الصدارة برصيد 26 نقطة، وبفارق نقطة عن الشباب، ثم الاتحاد بـ24 نقطة، يليه التعاون بـ23 نقطة.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر spl

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الخامس برصيد 22 نقطة، ثم ضمك برصيد 18 نقطة، بالتساوي مع الطائي، وبفارق نقطتين عن أبها، ثم الفتح برصيد 15 نقطة، يليه الاتفاق برصيد 13 نقطة، والرائد بـ12 نقطة.

ويتواجد الفيحاء في المركز الـ12 برصيد 11 نقطة، ثم الوحدة بـ9 نقاط، يليه العدالة برصيد 5 نقاط، وبفارق نقطة عن الخليج، ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد نقطة.

نادي الفيحاء
لاعبو الفيحاء – المصدر spl

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