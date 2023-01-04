Icon

الصين تهدد تايوان مجددًا وتعدها بتحطيم مؤامرة الاستقلال Icon وظائف إدارية شاغرة لدى شركة تنفيذ Icon السعودية تبشر ريال مدريد بلقب السوبر الإسباني Icon 5 آلاف ريال عقوبة تجاوز محطة وزن الشاحنات Icon الاتحاد السعودي يكشف تفاصيل مشروع توثيق تاريخ كرة القدم Icon 13 وظيفة شاغرة بفروع البنك السعودي الفرنسي Icon 4 مخالفين بحوزتهم حطب محلي في قبضة الأمن Icon اتفاقية بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة معادن Icon من باريس إلى أمستردام المطارات الدولية تتأثر بالعطل الأمريكي  Icon بعد ضربة الدولار.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري يقفز Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار أمنية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
تم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص

4 مخالفين بحوزتهم حطب محلي في قبضة الأمن

2023-01-11 الساعة 5:20
4 مخالفين بحوزتهم حطب محلي في قبضة الأمن
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

ضبطت القوات الخاصة لأمن الطرق في مناطق الرياض والشرقية والجوف، 4 مخالفين لنظام البيئة، 3 مواطنين ومقيم من الجنسية الباكستانية، بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع على متن 4 مركبات، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

حملة الداخلية

ويأتي ذلك في إطار حملة وزارة الداخلية لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.
وحثَّ الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(996) و(999) في بقية مناطق المملكة.

قد يهمّك أيضاً
Img

متنافسون يستعدون للدورة الثامنة في مهرجان الإبل

Img

4 أيام تفصلنا عن صرف دعم حساب المواطن للدفعة 62

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الإطاحة بمقيم بحوزته 5.5 كجم ميثامفيتامين مخدر
أخبار أمنية

الإطاحة بمقيم بحوزته 5.5 كجم ميثامفيتامين مخدر

أخبار أمنية
مشاهد من احتفالات الداخلية بيوم الشرطة العربية 
السعودية اليوم

مشاهد من احتفالات الداخلية بيوم الشرطة العربية 

السعودية اليوم
جامعة نجران تفتح باب القبول للمشاريع البحثية...
السعودية اليوم

جامعة نجران تفتح باب القبول للمشاريع البحثية...

السعودية اليوم
الأرصاد ترفع درجة التنبيه المتقدم إلى تحذير...
السعودية اليوم

الأرصاد ترفع درجة التنبيه المتقدم إلى تحذير...

السعودية اليوم
طرد إيران من الأمم المتحدة
العالم

طرد إيران من الأمم المتحدة

العالم
العثور على فنان يمني مشنوقًا بعد خروجه...
العالم

العثور على فنان يمني مشنوقًا بعد خروجه...

العالم
إنفانتينو: أتمنى التوفيق لـ السعودية ومصر في...
كأس العالم

إنفانتينو: أتمنى التوفيق لـ السعودية ومصر في...

كأس العالم
تعليم شقراء: استمرار الدراسة عبر منصة مدرستي...
السعودية اليوم

تعليم شقراء: استمرار الدراسة عبر منصة مدرستي...

السعودية اليوم