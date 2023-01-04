4 مراحل رئيسية لبرنامج تسريع ابتكار الجمعيات

أطلق المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برنامج تسريع ابتكار الجمعيات، والذي يعمل على تسريع أعمال الجمعيات الأهلية، التي تحمل أفكارًا ابتكارية وحلولًا إبداعية في عدد من مسارات التنمية الاجتماعية ومجالاتها، والعمل على تطوير مؤسسيها ومنتسبيها ورفع كفاءتهم، ويستمر التسجيل في البرنامج مدة سبعة أيام تبدأ اليوم الخميس الموافق 12/ 1/ 2023م وتنتهي يوم الخميس الموافق 19/ 1/ 2023م.

الأهداف

ويهدف البرنامج إلى تسريع ابتكار الجمعيات الأهلية، ودعمها للارتقاء بأعمالها وتحقيق مستهدفاتها وتحويلها إلى كيانات قائمة وفاعلة تخدم المجتمع.

ويأتي برنامج تسريع ابتكار الجمعيات في سياق جهود المركز الوطني في تطوير القطاع غير الربحي ورفع كفاءته وتمكين كوادره، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 والتي تطمح في رفع الناتج المحلي للجمعيات الأهلية إلى 5%، وزيادة نسبة المشروعات التنموية ذات الأثر الاجتماعي إلى 33%، ونمو عدد المتطوعين إلى مليون متطوع.

سيمر برنامج تسريع ابتكار الجمعيات بأربع مراحل رئيسية:

1- مرحلة مخيم الابتكار

حيث تجتمع الجمعيات المقبولة في البرنامج، وتلتقي لتحديد القضايا والتحديات الأولوية والتي سيتم بناء وتطوير نماذج ستساهم بسد الاحتياج فيها. ويأتي المخيم تمهيدًا لترشيح الجمعيات إلى المرحلة التالية وهي مرحلة تحدي القطاع.

2- مرحلة تحدي القطاع

سيعمل البرنامج في هذه المرحلة على تحكيم مخرجات مخيم الابتكار، بمشاركة فريق علمي مكون من خبراء متخصصين في القطاع، سيعمل الخبراء على استعراض أعمال الجمعيات المشاركة في مرحلة مخيم الابتكار وتقييم الحلول ومعرفة مدى مواءمتها مع التحديات وقابليتها للتنفيذ.

3- مرحلة مسرعة القطاع

تصل الجمعيات الفائزة في مرحلة تحدي القطاع إلى مرحلة مسرعة القطاع، وتعتبر هذه المرحلة أطول المراحل، إذ يجري فيها تقديم برامج متخصصة في بناء القدرات وتأهيل نوعي للجمعيات المشاركة، وذلك لاستدامة أعمالها وتمكينها من تطبيق حلولها، وتحقيق الأثر المجتمعي المرجو.

4- مرحلة لقاء المانحين

يختتم البرنامج مراحله بلقاء المانحين وتتويج الجمعيات الفائزة واستعراض المخرجات النهائية للبرنامج، وستحصل الجمعيات في هذه المرحلة على منحة مالية لتنفيذ أعمالها. وسيكون اللقاء برعاية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي معالي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وقيادات المركز، ومسؤولي العمل غير الربحي في الجهات الحكومية، والعاملين بالقطاع من المؤسسات الأهلية، والأوقاف، وأعضاء مجالس إدارات الجمعيات الأهلية، والمختصين والإعلاميين.

يأمل برنامج تسريع ابتكار الجمعيات أن يكون عاملًا فاعلًا في نشر ثقافة الابتكار في القطاع، وأن يساهم في إخراج جمعيات أهلية ذات كفاءة وقدرة تسد الاحتياجات المجتمعية، وتترك أثرا مستدامًا.

وللاطلاع على المزيد من التفاصيل عن البرنامج والتسجيل يمكنكم زيارة الرابط التالي: https://innovation.ncnp.gov.sa/