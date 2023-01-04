4 مشروبات وعصائر تقي من فقر الدم

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فقر الدم من المشاكل الصحية التي تتطلب البحث عن أسبابها وعلاجها بسبب خطورتها على الصحة مع مرور الوقت.
وفي هذا السياق، ينصح الأطباء وخبراء الصحة، بتناول المشروبات التي تحتوي على الحديد، للوقاية من مشاكل فقر الدم، والتي يمكن تحضيرها بالمنزل بسهولة.
وهناك بعض المشروبات الغنية بالحديد والفيتامينات، والتي يمكن تحضيرها بالمنزل بسهولة، وفقا لما نشره موقع “ndtv”، ومنها:
– عصير البرقوق:
يحتوي عصير البرقوق على العديد من العناصر الغذائية الأساسية بما في ذلك الحديد، غالبًا ما يوصى به للوقاية من نقص الحديد والسيطرة عليه، ويعد مصدر كبير للبوتاسيوم الذي يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم.
– عصير السبانخ والأناناس:
ينصح بتناول هذا النوع من العصائر، حيث يجمع بين عدة مكونات مغذية، السبانخ مصدر كبير للحديد يمكن دمجه مع الأناناس، وستعمل إضافة الأناناس على تحسين محتوى فيتامين سي في العصير وكذلك المذاق يمكنك أيضًا إضافة الليمون أو البرتقال إذا لزم الأمر.
– عصير التمر والرمان:
يوضح الأطباء، أن الرمان مصدر كبير للحديد وكذلك فيتامين سي لذلك ، يمكن أن يكون الجمع بين هذين المصدرين الحديدين فكرة جيدة.
وينصح الأطباء، بضرورة تناول ما يكفي من فيتامين ج مع مصادر الحديد، لان فيتامين سي مسؤول عن امتصاص الجسم للحديد.
– العصير الأخضر:
يتكون من الليمون والبقدونس والكمثرى والسبانخ والكرفس هي بعض المكونات الشائعة للعصير الأخضر التي قد تساعدك في التعامل مع نقص الحديد، يمكنك أيضًا إضافة بعض الفواكه الغنية بفيتامين سي إلى هذا العصير لتحسين امتصاص الحديد في الجسم.
حافظ
مشكورين علي المعلومات المفيدة جزاكم الله خير بس عندي سؤال رحت علي احد المراح في المملكة العربية السعودية للتبرع بالدم وبعد الفحص قال لي ما ممكن تتبرع عندك زيادة في الحديد طيب ابش اعمل عشان تنقص نسبةالحديد في الدم.وشكرا